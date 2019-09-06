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الأعداد السابقة للصحيفة

وزراء مالية الإمارات والكويت والبحرين والمملكة يشيدون بالنتائج الإيجابية لبرنامج التوازن المالي

Time منذ 7 أشهر
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وزراء مالية الإمارات والكويت والبحرين والمملكة يشيدون بالنتائج الإيجابية لبرنامج التوازن المالي

المنامة (صدى):
اجتمع كل من معالي وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ عبيد بن حميد الطاير، ومعالي وزير المالية بدولة الكويت الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ومساعد وزير المالية للمالية الدولية والسياسات المالية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد نيابةً عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في المنامة اليوم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.

واطلع أصحاب المعالي الوزراء على الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيدين بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي حتى اليوم، نتيجة العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لكافة مبادراته.

ونوه أصحاب المعالي الوزراء بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي، الذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج، وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022، مشيرين إلى النتائج الإيجابية التي حققها تنفيذ البرنامج، الذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 % خلال نفس الفترة.

وأبدى معالي الوزراء ارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف برنامج التوازن المالي المنشودة، منوهين بالدور المتميز للجهات التنفيذية في مملكة البحرين، ومتمنين لهم التوفيق في تنفيذ مبادرات البرنامج.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههه...لست محرومة.والله مدري يمكن القرنقش خلص اجل لو على الازمات المالية .كنت قد شبعت موت .لكن عمري بيد الله .
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
الله يكون بعونهم
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله لايبلانا

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