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اليوم العالمي لكبار السن

Time منذ 5 أشهر
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محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):

وصلتني رسالة تذكرنا باليوم العالمي لكبار السن أحد المناسبات العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة ويتم الاحتفال بها في الأول من أكتوبر من كل عام والهدف رفع نسبة الوعي والتعريف بالاحتياجات والمشاكل التي تواجه كبار السن . وهذا هدف سام ونبيل يحثنا عليه ديننا الإسلامي قبل الأمم المتحدة .فكبار السن لهم مكانة أجتماعية مميزة في مجتمعنا .نسلم على أيديهم ونقدرهم ونستمع لخبراتهم وحديثهم وذكريات الماضي التليد .

ولكن أين كبار السن في مجتمعنا لقد ذهبوا ولم يبقى منهم ألا القليل ندعوا الله أن يحفظهم فهم بركات الأرض وأعمدتها .

ومهما حصل وكان يبقى مجتمعنا مجتمع شاب نادرا مايمر بك رجل كبير في السن .

ولكن لعلني أستدرك وأسال من هم كبار السن الذين نحتفل بهم هل هم الذين في سن الخمسين او الستين او السبعين أو العجزة المرضى . أو من لا يستطيع أن يعمل بتقنية العصر ووسائل تواصله المختلفة .

هذه أسئلة حائرة لم أجد لها إجابة كافية فقد تكون الإجابة كل ماذكر صحيح .

ومع هذا التسأل تذكرت مناسبة عامة كنت حاضرا فيها وإذا بذلك الشيخ الكبير الذي بلغ من العمرعتيا جالس لوحده كالغريب بين الناس ينظر بعينيه يمينا وشمالا ولم يجد من يحدثه فكلا مشغول بوسائل اتصالاته الحديثة ولغتها وحركاتها السريعة .

ذهبت لهذا الرجل ففرح بي وإذا عنده الكثير والكثير من القصص والحكايات والإشعار والقصص والحكم التي يريد ان يتكلم بها بصوته الجهوري لكن لا أحد يريد أن يسمع منه فلغة العصر واتصالاته واهتماماته تغيرت عن سنوات عمره .وبعد تأمل قلت في نفسي آه على آه على وقت قد مضى .عندما كان كبير السن المتحدث الأول في المجلس بقصص الأولين وألف ليلة وليلة .وبعد هذه الحادثة والمشاهدة سالت نفسي هل أنا من كبار السن الذين يحتفل بهم ؟ جاوبت نفسي سريعا وقلت لا ! أنا أعرف أتخاطب بلغة العصر توتير وفسبوك وسناب وألعب بلوت وضمنه .واكل بيتزا والبيك وماك ورز ومفطح وصيادية وكنافة ولكنني بصراحة ما أحب الاندومي . وبعد ألعب رياضة وأركب البحر وتعلمت الغوص واللغةالانجليزية . بعد هذه التساؤلات أختبرت نفسي وجلست مع شباب العصر الحديث أعمارهم من خمس عشر سنة إلي عشرين سنة وإذا لغتهم ووسائل اتصالاتهم غيير وغير ومختلفة تماما وبعدها تأكدت أنني المقصود بهذه الرسالة واحتفالات الأمم المتحدة رغم قلة سنوات عمري .

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أحدث التعليقات

فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
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