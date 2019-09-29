«الكيوسك» أول ما يقابل السياح الأجانب في المملكة

عادل الحربي (صدى):

حصل إعلان المملكة لإصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية، على ترحيب عالمي واسع؛ إذ يُتيح للزوار بمشاهدة كل معالم المملكة التاريخية والسياحية.

وأول ما يقابل السياح عند الدخول للمملكة هو «الكيوسك»، وهو جهاز منح التأشيرة المعروفة بأجهزة الخدمة الذاتية التي تمكّن السياح من القيام بإنجاز معاملاتهم الخدمية المختلفة بأنفسهم ودون الحاجة إلى الاستعانة بأي موظف.

ويبدأ السائح من خلال «الكيوسك» بالتعامل السهل مع الجهاز لإنجاز الحصول على إذن الدخول، فهو من الأجهزة الذكية التي يسهل التعامل معها، فيما تبدأ الإجراءات كالتالي:

- يضغط السائح لفتح البوابة الخاصة بالتأشيرة.

- يختار المدة.

- يضع جواز السفر.

- يلتقط الصورة.

- يأخذ بصمة الأصابع .

- يقبل الدفع الإلكتروني.

- يصدر التأشيرة.

اقرأ أيضًا:

وفقا للائحة الذوق العام.. 19 مخالفة يجب تجنبها عند الحصول على التأشيرة السياحية للمملكة