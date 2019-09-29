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الأعداد السابقة للصحيفة

«الكيوسك» أول ما يقابل السياح الأجانب في المملكة

Time منذ 6 أشهر
Views 2546
«الكيوسك» أول ما يقابل السياح الأجانب في المملكة

عادل الحربي (صدى):
حصل إعلان المملكة لإصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية، على ترحيب عالمي واسع؛ إذ يُتيح للزوار بمشاهدة كل معالم المملكة التاريخية والسياحية.

وأول ما يقابل السياح عند الدخول للمملكة هو «الكيوسك»، وهو جهاز منح التأشيرة المعروفة بأجهزة الخدمة الذاتية التي تمكّن السياح من القيام بإنجاز معاملاتهم الخدمية المختلفة بأنفسهم ودون الحاجة إلى الاستعانة بأي موظف.

ويبدأ السائح من خلال «الكيوسك» بالتعامل السهل مع الجهاز لإنجاز الحصول على إذن الدخول، فهو من الأجهزة الذكية التي يسهل التعامل معها، فيما تبدأ الإجراءات كالتالي:

- يضغط السائح لفتح البوابة الخاصة بالتأشيرة.

- يختار المدة.

- يضع جواز السفر.

- يلتقط الصورة.

- يأخذ بصمة الأصابع .

- يقبل الدفع الإلكتروني.

- يصدر التأشيرة.

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أحدث التعليقات

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احسن
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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abdul
لعل في كلامه الاعتراف المبطّن ان الاجرائات "الاحترازية" التي اتخذوها من التدابير الصارمة والاجرائات التعسفية ، اغلاق مساجد، مولات،مدارس، المدن باكملها او مجزّأة بأحيائها لم يكن له الاثر الملموس ولم تأت بثمار في التوقف من الاصابات. الاعتراف بالعجز فضيلة. أني الوقت للتّعامل مع كورونا بطرق اخري غير تكديس الناس في البيوت ٢٤|٧ والي اجل غير مسمّي وحرمانهم من التنفس في الهواء الطلق المنعش ربما تطول لشهر و مواسم.
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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