نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

«غير مستوعب»..آل الشيخ ينعي اللواء عبدالعزيز الفغم

Time منذ 6 أشهر
Views 27304
Comment 13
«غير مستوعب»..آل الشيخ ينعي اللواء عبدالعزيز الفغم

عادل الحربي (صدى):
نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي، والذي قتل غدرا على يد صديق سابق له.

وأكد آل الشيخ، أنه طوال معرفته بالمغفور له، لم يرى منه إلا كل خير وإخلاص، مشيرا إلى أنه غير قادر على استيعاب نبأ وفاته.

وقال: «كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض، رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله، الحمدالله على قضاءه وقدره، غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم».

ونعى عدد من الأمراء والمشاهير اللواء عبدالعزيز، حيث هز نبأ وفاته المجتمع السعودي بأكمله.

ودعا الأمير عبدالرحمن بن مساعد للواء الفغم قائلا: «اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة اللهم ثبته عند السؤال اللهم ألهم ذويه الصبر».

فيما قال بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد: «اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان، اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك».

اقرأ أيضًا:

بالصورة..لحظة تطويق الجهات الأمنية للمنزل الذي قتل فيه اللواء عبد العزيز الفغم

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
استغفر الله العظيم ...
abdul
اكيد بيمنحوها جائزة نوبل في اكثر من مجال. مبروك سلفا يا د/ شِي.
عبده كعبي
خسائر هونداي وكيا .... عساها دوم يارب زي ما خسرتنا شباب لعدم وجود سفتي وكثر العيوب تصنيع
ابو محمد
اجالي اخرسوها ..؟؟ .. البلاء وكل البلاء من تشنق بنق طنق .. .. اجل بعذر ابو إفانكا يوم يشخّط فيهم ويخنق اقتصادهم ،،، .. شخّط فيهم ياالاصهب شخّط فيهم لا ترحمهم ..
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه ، ويجزاكم خير الجزى .. آمين ..

أخر الأخبار

أردوغان يستجدي التبرعات ويُهديها لإسرائيل وصمت تام لحريم السلطان
أردوغان يستجدي التبرعات ويُهديها لإسرائيل وصمت تام لحريم السلطان
Time منذ 5 دقائق Views 1149
إلزام "امرأة الخفاش" الصمت
إلزام "امرأة الخفاش" الصمت
Time منذ 19 دقيقة Views 581
بالصور.. الدفاع المدني يُنقذ خمسينيًّا سقط من أعلى جبل بمركز الجرين
بالصور.. الدفاع المدني يُنقذ خمسينيًّا سقط من أعلى جبل بمركز الجرين
Time منذ 20 دقيقة Views 1295
شفاء التقي تتمنى التخلص من الصداع
شفاء التقي تتمنى التخلص من الصداع
Time منذ 24 دقيقة Views 614
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الـ20 يجتمعون الأربعاء
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الـ20 يجتمعون الأربعاء
Time منذ 30 دقيقة Views 1334
وزير الاتصالات يدعو المواطنين إلى الانضمام لأبطال التوصيل
وزير الاتصالات يدعو المواطنين إلى الانضمام لأبطال التوصيل
Time منذ 36 دقيقة Views 1819
شاهد..ضبط 6 شاحنات من البصل تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار
شاهد..ضبط 6 شاحنات من البصل تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار
Time منذ 38 دقيقة Views 1890
"الصحة العالمية" تكشف حقيقة انتقال عدوى "كورونا" من الجثث
"الصحة العالمية" تكشف حقيقة انتقال عدوى "كورونا" من الجثث
Time منذ 45 دقيقة Views 1662
الربيعي يكشف عن اختياراته للاعبين الأفضل في دوري المحترفين والدوسري يتصدر  
الربيعي يكشف عن اختياراته للاعبين الأفضل في دوري المحترفين والدوسري يتصدر  
Time منذ 48 دقيقة Views 1476
وفاة رب أسرة بالوباء القاتل تتسبب في انتحار أم ونجلها 
وفاة رب أسرة بالوباء القاتل تتسبب في انتحار أم ونجلها 
Time منذ 49 دقيقة Views 1165