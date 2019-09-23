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الاختيار والانتقاء

Time منذ 7 أشهر
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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):

‏وأذا نظرنا إلى تاريخ العديد من كبار اللاعبين الإسبان والبرازيليين تجدون ان جزءا من برنامج تطوير اللاعب كان ممارسة كرة قدم الصالات وهو صغير وكانت هذه الممارسة تحت أيدي مدربين خبراء صنعوا منهم نجوم يتقاضون الملايين ويصنعون الفارق في كل مناسبة

كيف نكتشف المواهب السعودية ..

‏من الخطوات الجميلة للكرة السعودية إحضار مدربين كبار كيف نستفيد منهم ؟؟

‏(بعض المدربين يملك موهبة الانتقاء او التنبؤ او ما نسميه العين الكبيرة او الكشاف وهي عملية تنجح كثيرا )

يجب ان يبحثوا عن المدربين الموهوبين مثل اللاعبين الموهوبيين

في السعوديه عكس الدول المتطوره

‏في كرة القدم فيه مدربين قاربت أعمارهم على الـ ٦٠ سنه

‏ومافيهم مدرب اشرف على فريق في الممتاز سنه كامله وهنا ياخذون دوره البرو

‏من الي يختار المدربين

‏دورات تدريبية كثيره جدا

‏والناتج .

‏الأندية لاتثق في المدرب الوطني

‏السبب انهم يعرفون

البيروغطاه

واقع غير جيد ويحتاج إلى إعادة النظر فيه ؟

‏موضوع الاختيار والانتقاء السليم ؟

‏يحتاج إلى مدربين عالميين وخبراء واصحاب خبرات وتجارب سابقة .

‏مع احترامي لكل المدربين الوطنيين لايملكون حسن الاختيار والانتقاء السليم؟

‏هناك ٢ من المدربين الوطنيين لديهم القدرة على حسن الاختيار والانتقاءفقط

واقعنا مع المواهب ؟؟

‏مؤلم جدا ؟

‏الاكثر غرابه ؟

‏ليس مواهب كرة القدم فقط ؟

‏حتى مواهب التدريب ؟

‏مواهب التحكيم ؟

‏هناك خلل في منظومة العمل ؟

التدريب موهبة لاتصنع

‏شخصية وقيادة وقدره

‏على التواصل والابداع

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
- تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - الذرة هي مركز الوحدة المغناطيسية وليست النواة حيث عدد وثقل ومجموع الذرات في تناغم ثبات فراغي محوري ثقالي ممثل لدرجات الاختلاف بناء على مراحل وحالات الثبات لوحدات مجموع الذرات حول ذرة عنصر ممثل. - عدد الإلكترونات الممثلة وحالات الازدواج والانفراد المزعومة ما هي إلا آلية حساب وطريقة تمثيل وتعامل بوحدات الكتلة الذرية العددية النسبية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - - - لا تستطيع تغيير نمط تفكير بعض البشر، ببساطة لأنهم كانوا كذلك، قبل أن يكونوا كذلك - - -
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ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

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