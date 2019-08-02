(صدى):

خروفي ياخروفي ياخروف العيد ياغالي الأثمان غلوك بالحيل جدا ، وقد يكون لهم عذر في ذلك فأكلك غالي الشعير والبرسيم غالي كل هذه وأكثر عوامل أدت الي رفع سعر خروف الأضحية حتى وصل الي الف وخمسمائة ريال وأكثر ،وهذا السعر أصبح رب الأسرة يفكر كثيرا في التردد في شراء خروف العيد وذلك لكثرة ألتزامات العيد الأخرى .

ورغم سعر خروف العيد الا أن المشتري يحتار كيف يشتري خروف العيد الخالي من العيوب .

فأغلب المضحين لايعرفون كيف يختارون الخروف من حيث سنه وعمره وهل سليم من الأمراض الحيوانية المنتشرة وخاصة مايسمى ( بالحبون ) فكثير مايكتشف المضحون بعد الشراء هذه الأمراض التي تخل بالأضحية .

لذلك أتمنى من البلدية ان تتواجد في موقع حراج بيع الأضاحي وكذلك وزارة التجارة لمراقبة الأسعار حتى ماتصل الي أسعار خيالية ، وكذلك لابد من تواجد طبيب بيطري سواء من قبل البلدية أو وزارة الزراعة، حتى يراقب صحة خرفان الأضاحي في مكان بيعها، نتمنى ان يتحقق ذلك .

فسعر الخروف عالي بسعره ، ويتمنى المضحي ان يكون الخروف سليم الحواس معافى بصحة جيده حتى تكون الفرحة كبيرة بأكل لحمه وبصحة وعافية والله يتقبل من المضحين أضحيتهم واللي مايستطيع ان يضحي فقد ضحى عنه نبي الأمة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، والحج لمن أستطاع اليه سبيلا ، والله كريم ولا يحملنا مالا طاقة لنا به .