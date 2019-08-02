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خروف العيد

Time منذ 7 أشهر
Views 3540
محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):
خروفي ياخروفي ياخروف العيد ياغالي الأثمان غلوك بالحيل جدا ، وقد يكون لهم عذر في ذلك فأكلك غالي الشعير والبرسيم غالي كل هذه وأكثر عوامل أدت الي رفع سعر خروف الأضحية حتى وصل الي الف وخمسمائة ريال وأكثر ،وهذا السعر أصبح رب الأسرة يفكر كثيرا في التردد في شراء خروف العيد وذلك لكثرة ألتزامات العيد الأخرى .

ورغم سعر خروف العيد الا أن المشتري يحتار كيف يشتري خروف العيد الخالي من العيوب .

فأغلب المضحين لايعرفون كيف يختارون الخروف من حيث سنه وعمره وهل سليم من الأمراض الحيوانية المنتشرة وخاصة مايسمى ( بالحبون ) فكثير مايكتشف المضحون بعد الشراء هذه الأمراض التي تخل بالأضحية .

لذلك أتمنى من البلدية ان تتواجد في موقع حراج بيع الأضاحي وكذلك وزارة التجارة لمراقبة الأسعار حتى ماتصل الي أسعار خيالية ، وكذلك لابد من تواجد طبيب بيطري سواء من قبل البلدية أو وزارة الزراعة، حتى يراقب صحة خرفان الأضاحي في مكان بيعها، نتمنى ان يتحقق ذلك .

فسعر الخروف عالي بسعره ، ويتمنى المضحي ان يكون الخروف سليم الحواس معافى بصحة جيده حتى تكون الفرحة كبيرة بأكل لحمه وبصحة وعافية والله يتقبل من المضحين أضحيتهم واللي مايستطيع ان يضحي فقد ضحى عنه نبي الأمة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، والحج لمن أستطاع اليه سبيلا ، والله كريم ولا يحملنا مالا طاقة لنا به .

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أحدث التعليقات

فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب
ابوركان
الي صورًقليل أدب

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