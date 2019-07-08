" المساحة الجيولوجية " : الهزة الأرضية حدثت بإيران وليس الكويت

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحه الجيولوجية طارق أبا الخيل ان الهزه الارضيه التي حدثت صباح اليوم الساعه ١٠ صباحا بقوة ٥،٧ ،ثم تلتها هزة ارتدادية أقل منها حدثت الساعه ١٠:٢٦ دقيقه ،حدثت في ايران شمال شرق الخليج العربي شمال شرق الكويت وبعيده عن حدود المملكه العربية السعودية بأكثر من ٤٠٠ كيلو وتحديدً من أقرب محطة رصد زلزالي تابعة للهيئة في مدينة الخفجي ،وأكد أن الهزة حدثت في الأحواز غرب إيران تبعد 200 كيلو عن الكويت.
وقال أن الهزه الارضية قوتها ٥،٧ بناء على المرصد الإيراني والمرصد الأوربي وطمأن أبا الخيل المواطنين والمقيمين في المملكه بأن المملكة لم تتعرض لأي هزة أرضيه ولله الحمد.