" السعودية تحب الإمارات " تواجه الأعداء

نايف السالم (صدى):
استهدفت أذرع الفتنة الإعلامية خلال الساعات الماضية، العلاقات السعودية الإماراتية؛ للإيقاع بين البلدين الشقيقين.
وما إن بدأت تلك الحملات حتى تبعها حملات أخرى من الشعبين الشقيقين تؤكد على متانة العلاقات الثنائية التي لن يتمكن أحد من كسرها.
جاء ذلك خلال وسم بعنوان " السعودية تحب الإمارات " ، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا خلال ساعات قليلة، في دولة الإمارات.
وتضمن الوسم، آلاف رسائل الحب من الإماراتيين للسعودية قيادة وشعبًا، فيما شارك في هذا الوسم شخصيات سياسية من الدولتين حيث وصفوه بالملحمة الوطنية.
وقال سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات، تركي الدخيل: “ السعودية تحب الإمارات حقيقة يكشفها الإماراتي عندما يزور بلده السعودية، والسعودي عندما يزور بلده الإمارات، إضافة لتصريحات قيادات المملكة ومسؤوليها ” .
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