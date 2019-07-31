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" السعودية تحب الإمارات " تواجه الأعداء

Time منذ 10 أشهر
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" السعودية تحب الإمارات " تواجه الأعداء

نايف السالم (صدى):
استهدفت أذرع الفتنة الإعلامية خلال الساعات الماضية، العلاقات السعودية الإماراتية؛ للإيقاع بين البلدين الشقيقين.

وما إن بدأت تلك الحملات حتى تبعها حملات أخرى من الشعبين الشقيقين تؤكد على متانة العلاقات الثنائية التي لن يتمكن أحد من كسرها.

جاء ذلك خلال وسم بعنوان " السعودية تحب الإمارات " ، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا خلال ساعات قليلة، في دولة الإمارات.

وتضمن الوسم، آلاف رسائل الحب من الإماراتيين للسعودية قيادة وشعبًا، فيما شارك في هذا الوسم شخصيات سياسية من الدولتين حيث وصفوه بالملحمة الوطنية.

وقال سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات، تركي الدخيل: “ السعودية تحب الإمارات حقيقة يكشفها الإماراتي عندما يزور بلده السعودية، والسعودي عندما يزور بلده الإمارات، إضافة لتصريحات قيادات المملكة ومسؤوليها ” .

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السعوديه_تحب_الامارات
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فكري العلمي أقوى من الفكر الياباني ولكن من سيقدر هذا في خصم ما حدث من عرقلة وتشتيت.
د محمد ماجد بخش
سيكون الجدول النووي قريبا كالتالي:- *002 001 000 000 000 000 *000 000 000 *008 007 006 005 004 003 *002 001 000 *014 013 012 011 010 009 *008 007 006 *020 019 018 017 016 015 *014 013 012 *026 025 024 023 022 021 *020 019 018 *034 033 032 031 030 029 *028 027 026 *046 045 044 043 042 041 *040 039 038 *056 055 054 053 052 051 *050 049 048 *062 061 060 059 058 057 *056 055 054 *070 069 068 067 066 065 *064 063 062 *076 075 074 073 072 071 *070 069 068 *082 081 080 079 078 077 *076 075 074 *088 087 086 085 084 083 *082 081 080 *094 093 092 091 090 089 *088 087 086 *102 101 100 099 098 097 *096 095 094 *108 107 106 105 104 103 *102 101 100 *114 113 112 111 110 109 *108 107 106 *120 119 118 217 116 115 *114 113 112 لا زلت اشكك في قدرة البروتونات من غير النيوترونات التي أعتقد انها متضمنة في العدد الذري حسب ما اوضحت في وحدة الكتلة الفراغية وسينتصر فكري العلمي ونتائج أبحاثي رغم ما لقيته وعانيته ولم أزل. والشعور المرير الذي اشعر به يتسنمه سعادة وفرح ربما يقولون اضطراب ثنائي القطبين أو ارادوا
زائر
صحيح سوف يكون الدوري أقرب للنصر إذا تدخلت تلك الشخصية المتخفية ....
لا يهمونك انا مجنونك
هم هم الفقراوية لا يجيدون سوى الشكوى والتذمر واحيانآ كثيرة البكاء لو فكرو بفقرهم كان حالهم ازين من مناظرة الهلال ومافعل وما حقق وماكسب
عمروالعتيبي
دمرو قطر اضربوها بالنووي

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