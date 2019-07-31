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قرقاش: شق الصف السعودي والإماراتي مستحيل ويحزنني قطر

Time منذ 10 أشهر
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قرقاش: شق الصف السعودي والإماراتي مستحيل ويحزنني قطر

أبوظبي (صدى):
علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على العلاقة التي تجمع المملكة وشقيقتها الإمارات، كاشفًا عن مدى حزنه على الحال الذي أوصلت قطر نفسها إليه.

وقال " قرقاش " في تصريحات له " لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها " .

كما أكد أن الصف السعودي والإماراتي لا يمكن شقه من قبل إيران أو اليمن أو غيرهما، مضيفًا " الإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها " .

قطر
السعوديه_تحب_الامارات
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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
غيرة على إيش ياحسرة🤔 بدبنا باالوسوسه😮
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
انت وجهك المثلث
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الاول والثاني كلهم حراميه مع بعض يالي مايخافون الله
مسالم
كلامك مظبوط....فيما عدا العلاقات مع اليهود بالنسبة لضاحية قطر... اللي جعل خطرها يستفحل الطبطبة والاخوة الكاذبة والخشم في الخشم.....
خالد
ام بي سي لكل ساقط لاقط وقود عمل هذه القناة هو هذه القصص تعمل من المواطنين مادة اعلامية بحجة المعالجة وهي تقتات على قضاياهم.

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