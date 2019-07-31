قرقاش: شق الصف السعودي والإماراتي مستحيل ويحزنني قطر

أبوظبي (صدى):
علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على العلاقة التي تجمع المملكة وشقيقتها الإمارات، كاشفًا عن مدى حزنه على الحال الذي أوصلت قطر نفسها إليه.
وقال " قرقاش " في تصريحات له " لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها " .
كما أكد أن الصف السعودي والإماراتي لا يمكن شقه من قبل إيران أو اليمن أو غيرهما، مضيفًا " الإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها " .