ولهم فيها مآرب أخرى

يخبرنا التاريخ القديم والحديث بحقيقة يكاد يجهلها البعض ألا وهي إن كنت كبيراً في مكانتك وطموحاتك فسوف تتعرض للهجوم ومحاولات الانتقاص والتشويه وهذه لا يقوم بها إلا صغار القوم ممن أدمن على الذل والهوان والتبعية العمياء لمن يدفع أكثر ، المتألمون كُثر وأكثرهم معتنقي فكرة الإسلام السياسي الذين انتكسوا بعدما ضيقت عليهم السعودية الجديدة وبدأت في تفكيك خلاياهم وافكارهم وفضح مشروعهم التدميري الذي كان يختبيء خلف ستار إقامة العدل واعادة الخلافة الإسلامية ، السعودية ضاقت ذرعاً بالخطاب الصحوي والاخواني فضربت في مقتل وهذا ما تسبب في اغاضة المنتفعين من ذلك الخطاب الذين تحولوا في ليلةِ وضحاها لابواق تحاول تشوية كل شيء في السعودية الجديدة وبث رسائل عنوانها اتقوا الله يا شعب الحرمين ، شعب الحرمين يتقي الله منذ زمنِ قديم جداً وتخطيه لعقدة الصحوة ظاهرة طبيعية وصحية وانفتاحه على الفنون والترفيه أمرُ طبيعي وفطري فلماذا يتقي الله وهو مؤمن بأن سلوكه لا يتنافى مع مقاصد وقواعد الشريعة الإسلامية السمحة !
المنتقدون بإسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينتقدون لأنهم يخشون الله بل لأنهم يخشون زوال أفكارهم من الوجود بعدما تجاوزهم المجتمع فكل ممارساتهم تدل على ذلك سواءً كان المنتقد من ابناء الوطن مغرر به ومخدوع أو من الخارج ممن يقول أنا مسلم وتهمني بلاد الحرمين فجميعهم كاذبون ووراء انتقادهم مأرب أخرى بدأت خيوطه تنكشف يوماً بعد يوم ، ستبقى السعودية صامدة تواصل مسيرتها ومشاريعها فالوعي الشعبي مرتفع والطموحات مرتفعة والمجتمع يدرك حجم المؤامرة التي تتعرض لها بلاده التي لن تنكسر طالما الجميع يردد طموحنا عنان السماء.