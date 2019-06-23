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الأعداد السابقة للصحيفة

بعد تأجيلها.. تعرف على أهم المعايير الجديدة للائحة الذوق العام

Time منذ 9 أشهر
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بعد تأجيلها.. تعرف على أهم المعايير الجديدة للائحة الذوق العام

علي القحطاني (صدى):
كشف مدير جمعية الذوق العام " بدر الزياني " أن وزارة الداخلية تعكف حالياً مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لوضع اللوائح الخاصة بنظام الذوق العام ، على أن يتم الإعلان عنها فور الإنتهاء منها .

وقال "الزياني " أن الجمعية ستعمل على التوعية بالذوق العام تمهيداً للإلتزام باللوائح ومنها عدم إطالة النظر لأكثر من 5 ثوان في شخص لا تعرفه ، والكف عن إلقاء لمخلفات من السيارة ، او استعمال السبابة بطريقة مهينة .

وأضاف أن من ضمن القواعد التي يستهين بها بعض الناس عدم احترام الصفوف ، او التعاون ، او رفع صوت المسجل او ما شابه .

وأوضح أن هناك معايير عالمية يتم على أساسها تحديد ضوابط الذوق العام منها " تصفيفات الشعر الغريبة ، والتيشيرت " العلاقي " في الأماكن العامة .

أما عن إرتداء "الشورت " فقال أنه لا يمكن تحديده ضمن اللائحة إلا انه لا يليق بالأماكن العامة من باب الذوق ، بالإضافة إلى توصيات تفيد بإقتصار ثوب النوم على اماكن محدودة .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الشهر الماضي تأجيل تطبيق اللائحة، بعد أن لاقت ترحيب كبير للحفاظ على الآداب العامة وعادات وتقاليد الشارع السعودي .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
احسن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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abdul
لعل في كلامه الاعتراف المبطّن ان الاجرائات "الاحترازية" التي اتخذوها من التدابير الصارمة والاجرائات التعسفية ، اغلاق مساجد، مولات،مدارس، المدن باكملها او مجزّأة بأحيائها لم يكن له الاثر الملموس ولم تأت بثمار في التوقف من الاصابات. الاعتراف بالعجز فضيلة. أني الوقت للتّعامل مع كورونا بطرق اخري غير تكديس الناس في البيوت ٢٤|٧ والي اجل غير مسمّي وحرمانهم من التنفس في الهواء الطلق المنعش ربما تطول لشهر و مواسم.
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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