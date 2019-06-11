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حوراء الجمال أملج الشمال

Time منذ 9 أشهر
Views 3331
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محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):
حوراء رفقا على المحب محمدا وترفقي بعاشقا مناه راضكي ، حوراء ماهذا الجمال الذي فتن كل من شاهدك أو مر بجوارك من الناس من هذا الوطن الغالي فجمالك جذاب وشمالي حلو جميل بأرضه البيضاء ،، آه على آه من كل قلبي أعشقك ياجزء جميل من وطني حبيبي السعودية، فجمالك كنخلة شامخة على أرض بيضاء بكر جميلة بجوار شاطئ البحر الرملي الجميل ،

آه على آه المحب لأم البحر ولجته وصوته وجماله وشاطئه الدافئ الذي يحتضن كل من عرفه حتى يفتتن بجماله،

ماذا أقول وأكتب عنك ياحوراء التاريخ والماضي والحاضر الجميل فأرضك بيضاء جميلة تسر الزائرين وبحرك الأحمر أجمل وأجمل تعانق بأرضك البيضاء فأكتسبتي أسمك الحديث من سيمفونيته الموسيقية الجميلة والهادية التي يصدرها بلجته على صخورشاطئك وذلك حبا وجذبا ونداء لكل الناس الباحثين عن الجمال الهادي الشامخ كشموخ نخلة جميلة واقفة على الشاطئ ويداعبها برياحه الهادئة صباحا ومساء مداعبة الأم الحنونة ( أم لج ) أملج لكل من عرفها وحبها وأفتتن بها كمحمد لويفي وغيره من كل أهلها ومن شد الرحال لها باحثا عن أيام جميلة يستأنس بأرضها الجميلة ،

أنها أملج المدينة الحوراء الشمالية الحالمة مدينة مشروع البحر الأحمر بجزرها وجمالها ونخلها وأهلها الكرام ،

كتبت ذلك وأنا أشاهد عدد من السياح يتوافدون على أملج وتكتظ بهم الفنادق ومعجبين بجمالها وهدؤها وأرضها ومزارعها النخيل والمانجو ورمالها وجبالها ومرتفعاتها وأثارها وجزرها وأسماكها بمذاقها الخاص وأكلاتها الشعبية وخاصة الصيادية ،ولكن الزين دائما لايكتمل فالسياح معهم أطفال وهمهم إسعادهم بملاهي أطفال حديثة تقام على منتزهاتها وهذا نداء لكل رجال الأعمال والمستثمرين فأملج الحوراء مدينة المستقبل السياحية الجميلة ،

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أحدث التعليقات

فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب
ابوركان
الي صورًقليل أدب

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