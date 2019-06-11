حوراء الجمال أملج الشمال

(صدى):

حوراء رفقا على المحب محمدا وترفقي بعاشقا مناه راضكي ، حوراء ماهذا الجمال الذي فتن كل من شاهدك أو مر بجوارك من الناس من هذا الوطن الغالي فجمالك جذاب وشمالي حلو جميل بأرضه البيضاء ،، آه على آه من كل قلبي أعشقك ياجزء جميل من وطني حبيبي السعودية، فجمالك كنخلة شامخة على أرض بيضاء بكر جميلة بجوار شاطئ البحر الرملي الجميل ،

آه على آه المحب لأم البحر ولجته وصوته وجماله وشاطئه الدافئ الذي يحتضن كل من عرفه حتى يفتتن بجماله،

ماذا أقول وأكتب عنك ياحوراء التاريخ والماضي والحاضر الجميل فأرضك بيضاء جميلة تسر الزائرين وبحرك الأحمر أجمل وأجمل تعانق بأرضك البيضاء فأكتسبتي أسمك الحديث من سيمفونيته الموسيقية الجميلة والهادية التي يصدرها بلجته على صخورشاطئك وذلك حبا وجذبا ونداء لكل الناس الباحثين عن الجمال الهادي الشامخ كشموخ نخلة جميلة واقفة على الشاطئ ويداعبها برياحه الهادئة صباحا ومساء مداعبة الأم الحنونة ( أم لج ) أملج لكل من عرفها وحبها وأفتتن بها كمحمد لويفي وغيره من كل أهلها ومن شد الرحال لها باحثا عن أيام جميلة يستأنس بأرضها الجميلة ،

أنها أملج المدينة الحوراء الشمالية الحالمة مدينة مشروع البحر الأحمر بجزرها وجمالها ونخلها وأهلها الكرام ،

كتبت ذلك وأنا أشاهد عدد من السياح يتوافدون على أملج وتكتظ بهم الفنادق ومعجبين بجمالها وهدؤها وأرضها ومزارعها النخيل والمانجو ورمالها وجبالها ومرتفعاتها وأثارها وجزرها وأسماكها بمذاقها الخاص وأكلاتها الشعبية وخاصة الصيادية ،ولكن الزين دائما لايكتمل فالسياح معهم أطفال وهمهم إسعادهم بملاهي أطفال حديثة تقام على منتزهاتها وهذا نداء لكل رجال الأعمال والمستثمرين فأملج الحوراء مدينة المستقبل السياحية الجميلة ،