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الأعداد السابقة للصحيفة

بطل اسيا يخرج هل اكملنا البناء

Time منذ 11 شهر
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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
1. يعتقد المتابعين لمنتخب الشباب بعد تحقيقه كاس اسيا

2. ان الانجازات ستتوالى

3. وان هذا الفريق سيصل بعيد

4. وانا احدهم

5. بالعقل والمنطق نحب ان نفوز بكل شيء

6. لكن ماذا بعد بطولة اسيا

7. هل ساعدنا هذا المنتخب

8. هل اكملنا البناء على ما وصلنا اليه

9. هل منحناهم الثقة

10. وتابعنا معهم مواصلة تطوير الأداء والتحلي بالمزيد من الثقة

11. في هذا السن وهذه المرحلة

12. اعتقد ان الامور تختلف كثير عن مايحتاجه غيرهم من المنتخبات

13. من اصعب الامور على الشباب ان يجدوا انفسهم بلا دعم ولا تقيم

14. قد يكون الدعم النفسي اولا وبعده ياتي كل شيئ

15. هذا المنتخب ينطبق عليه قول الشاعر

16. ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ؟؟؟؟

17. هل وفرنا لهم المعسكرات بشكل لائق وجيد ومثمر يقيس ناتج الأداء عند اللاعبين ؟؟

18. هل وفرنا للمدرب الأدوات من لاعبين وغيرهم في الوقت المناسب ؟؟؟

19. المباريات الودية هل هي بمستوى الطموحات ؟؟؟

20. المشاركة في كاس العالم الحلم الذي يتمناه كل لاعب ومدرب اصبح كابوس مزعج لنا بعد هذه البطولة !!!

21. منتخبنا للشباب يطبق طريقة حديثة ومميزه بغض النظر عن جودة اختيار اللاعبين من المدرب الاب العطوي الدفاع من الامام والضغط العالي والبحث عن ابعاد كل الخطورة عن مرمى منتخبنا بطريقة حديثة تنتهج الفرق الكبيره مثل برشلونه !

22. في هذه البطولة الطريقة تغيرت وتغير الأداء تكتل دفاعي كبير جدا وبطئ في التحضير كل شيئ يعطيك مؤشر نحن لسنا بخير سوى ١٠دقائق أولى امام فرنسا ؟؟؟

23. (كرة القدم) لم تعد رياضة أوتسلية ، بل اصبحت علم وقواعد وتخطيط من الصغر .

24. طبقتة الدول المتقدمة كرويا قبلنا !

25. اتمنى أن يكون هناك إهتمام حكومي ومؤسساتي بهذه اللعبة .

26. اول هذه الخطوات اتمنى أن تدرس ( كرة القدم ) كعلم فكري وبدني في المدارس والجامعات لتكون

(مهنة احترافية) ومصدر رزق.

27. أتمنى التسويق لهؤلاء اللاعبين للاحتراف خارجيا في بطولات خارجيه وأوروبية حتى ولو كانت درجه أولى او ثانيه .

في النهاية أتمنى ان نحافظ على مكتسباتنا من هذا المنتخب من مدرب ولاعبين ونشخص الخلل هل هو اداري او فني او خلل في الاعداد او خلل في المسابقات وقلة المباريات

يجب ان نبحث عما ينقصنا

ونحافظ على ما يميزنا

ونطوره

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
- تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - الذرة هي مركز الوحدة المغناطيسية وليست النواة حيث عدد وثقل ومجموع الذرات في تناغم ثبات فراغي محوري ثقالي ممثل لدرجات الاختلاف بناء على مراحل وحالات الثبات لوحدات مجموع الذرات حول ذرة عنصر ممثل. - عدد الإلكترونات الممثلة وحالات الازدواج والانفراد المزعومة ما هي إلا آلية حساب وطريقة تمثيل وتعامل بوحدات الكتلة الذرية العددية النسبية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - - - لا تستطيع تغيير نمط تفكير بعض البشر، ببساطة لأنهم كانوا كذلك، قبل أن يكونوا كذلك - - -
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ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

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