بطولات كرة قدم الصالات في الوقت الضائع

(صدى):
تكلمت في يوم من الأيام عن إمكانية وجود راعي لكرة قدم الصالات السعودي بمبلغ ٥الى٧مليون ريال واشرت الى ان البطولات الرمضانية تكلف مبالغ تصل الى ٥٠٠الف الى مليون ريال في بعض الفرق المشاركة في ظل ارتفاع عقود اللاعبين المشاركين في هذه البطولات وحضور المنافسة بين رجال الاعمال وخاصة في المنطقة الشرقية حينما نتكلم عن حضوركم فقط لاستلام درع او شهادة ماذا بعد
حضوركم لا يكفي للترويج لعبة كرة قدم الصالات ولايخدم اللعبة ولايقدم له أي اضافة لان الدورات الرمضانية بالمنطقة الشرقية ناجحة من سنوات على جميع المستويات .
(ان ذكاء التسويق يكمن في التوقيت و اختيار المكان المناسب لترويج لعبة كرة قدم الصالات في المملكة العربية السعودية )
• ومما لاشك فية ان لعبة كرة قدم الصالات تعد هي اللعبة رقم واحد في شهر رمضان المبارك بنسبة لكل الشباب الرياضين في جميع مناطق المملكة .
• تقام في شهر رمضان بطولات عديدة رصدت له ميزانيات ضخمه جدا ومبالغ عالية وجوائز كبيرة في جميع مناطق المملكة الرياض وجدة ومكة والباحة وتبوك والطائف .
• هل قامت لجنة العاب كرة القدم بالتسويق لهذه اللعبة من خلال مجانية الاعلان بأشكال مختلفة تضم الإعلانات التلفزيونية وبث إعلانات للعبة في كل دورة وطباعة المنشورات التسويقية والترويج لها عبر المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي الى جانب تأمين تغطية صحفية للعبة ووضع إعلانات عن دوري الصالات في ملاعب البطولات
• ان تنظم بطولات هذا شيئ جيد لكن ليس بهذه الطرق التي لاتقارن ببعض بطولات الرمضانية
• نجتهد ونقول الاعلام هو أساس نجاح تنظيم أي بطولة
• وخاصة النقل التلفزيوني
• االبدائية في التنظيم لن تجعل احد يسمع عنك
• وعملك بنفس الطريقة لن يمنحك النجاح
• وهنا أقول لكم :-
1. يعتبر الصدق في التواصل مع المنظمين لهذه البطولات هو النقطة الجذب المهمة لمحبي كرة قدم الصالات علي جميع المستويات واكتشاف المواهب التنظيمية الكبيرة الناجحة لدى شباب الوطن
2. .انسحاب الهلال والنصر وتجميدهم للعبه هو بمثابة القشه التي قصمت كل ما تحتاجه كرة قدم الصالات السعوديه من الترويج للعبه هل تتحرك اللجنه في اعادة نصف الكرة السعوديه في كرة الصالات ام تبارك هذه الخطوه بالسكوت عنه والاستغراب فقط
3. ان اجمل طريقة وهي الاهم والاقوى هي جودة المنتج نفسه ( وهو اللاعب السعودي ) هل فكرة اللجنة في تكوين منتخب للمشاركة في البطولات الرمضانية الكبيرة خارجيا مثل بطولة ندا الشبا في الامارات ودورة الروضان المعروفة للاكتشاف اللاعبين في المواجهات القوية و للاحتكاك والمحافظة علي اللاعبين والتسويق لهم بعقود تعود عليهم بالعائد المادي الجيد.
4. ما هو دور لجنة العاب كرة القدم في هذه الدورات سوى الحضور متفرجين فقط .
5. كلام تحدثنا عنه هل وضعت اللجنة في عين الاعتبار ان بطولات كثيرة تعمل بنظام السداسيات وهذا امرلابد من وضع حل له والتواصل مع القائمين عليه .
6. اعلانك عن تنظيم بطولات في وقت متأخر من شهر رمضان المبارك يدل على العشوائية وعدم وجود تخطيط للعمل او أي استراتيجيه مستقبليه وتجعل الكل يتأكد وبقوه انكم تهمشون كرة قدم الصالات ؟
7. البطولات لاتعني وجود المواهب
8. المواهب تحتاج الى العين الكبيره
9. مجرد تفكيرك في تنظيم بطوله خاليه من (النقل التلفزيوني والدعم الإعلامي والرعاة والدعم المالي ) هو الفشل بكل عناوينه
10. تقليدك للاخرين لايعني انك ستحصل على ما نجحو فيه.
11. اعتقد ان البحث عن البقاء في الصوره فقط هو مايبحثون عنه نحن موجوديين السؤال الكبير لم تنجحوا في تنظيم دوري واربع سنوات لم نذق فيها طعم الفوز مع منتخبنا انهم يبحثون عن البقاء
شكرا لكل متابعي كرة قدم الصالات السعودية