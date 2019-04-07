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كرة القدم " البطولات تعتمد على أجيال "

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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
جميع البطولات التي تم الحصول عليها في كرة القدم تقريبا تم ربطها بأسماء جيل من لاعبي كرة القدم فعلى المستوى العالمي كمنتخبات وأنديه ترتبط البطولات بأجيال ذهبيه حققت بتناغمها وانسجامها ومهاراته وتلاحمها وانضباطها

داخل الملعب وخارجه بطولات متعددة ارتبطت بأسمائهم￼ وهم من صنعوها وقدموها لمنتخباتهم وبلدانهم والنماذج العربية

الأجيال هي التي تصنع التاريخ والبطولات فمنتخب السعودية للناشئين بجيل الدعيع محمد والحمالي والرويحي خالد رحمه الله ومساعد الطريرووليد الطريرخالد العبودي

شاكرالعليان عبدالله الثنيان سليمان القريني جبرتي الشمراني عدنان عبدالشكور عارف بو رشيد سليمان الرشودي و منصور الموس ى الجيل الذي حصل على بطولة

كاس العالم للناشئين 1191م بعد فوزهم في النهائي على￼ منتخب البلد المستضيف بعد الفوز على إسكتلندا على أرضها وبين جماهيره هذا الجيل الذي لم يصل معظم

￼￼￼

لاعبيه إلى المنتخب الأولى السعودي أو وصلوا لكن لتمثيل￼￼￼￼￼￼ شرفي فقط إنجازات الأجيال ليست مرتبطة بأمور واضحه قد يكون هناك بعض الأسرار يتناقلها بعض اللاعبين عن بعضهم البعض يكون مفتاحها لقاء صحافي أو فضائي او جرة قلم أو تغريده في حساب .

تلك الأسرارالتي حيرت الكثيرلماذا هذا الجيل يحقق￼ البطولات وقصة منتخب الدنمارك في عام 19 بعد ان استدعى الاتحاد الأوروبي منتخب ًا وديع ًا يتميز لاعبوه بالوسامة، كان يلعب الكرة على ضفاف بحر جرينلاند، رفاق مايكل وبريان لا ودروب كانوا يستمتعون بالعطلة الصيفية آنذاك، المنتخب الدنماركي سوف يذهب إلى السويد ليكون بدي ًلا عن يوغسلافيا سابقا بعد الحرب .

الحارس التاريخي لمان يونايتد بيتر شمايكل أو كما يلقب بي (( كرة الثلج )) أو جيل لادروب يتغلبون على أبطال كاس

العالم 19منتخب المانيا بعد ان كانوا ضيوف شرف فقط￼ جاءوا للمشاركة فغلبوا الكل بجيل ذهبي تاريخي للدنمارك .

￼￼￼

حينما نقول أجيال ذهبية فهذا يعني انه من المستحيل ان￼￼￼￼￼￼ تتكرر إنجازاتهم الدنمارك بعد هذه البطولة ليس له أي حضور ولو جيد على مستوى المنتخبات السر أذن في أجيال قد يعجزالعقل عن تفسيرهذه البطولات وبهذه الطريقة أما على مستوى الأندية فهناك انديه حصدت البطولات بأجيال

فمثلا ميلان 99 -19 والذي كان يلعب له صاحب الهدف￼ التاريخي في روسيا في بطولة أمم أوروبا المهاجم فان باستن ورود خوليت و فرانك ريكارد ودونادوني .

ميلان بتلك الفترة كان الأفضل بالعالم فازوا بالدوري في ظل وجود منافسة قوية وكبيرة مرتين ودوري الأبطال في مناسبتين وكأس الانتركونتننتال مرتين متتالية.

للحديث عن الأجيال بقية في حلقة قادمة من هذا المقال

تصويبه ((تختلف أهدافهم وأفكارهم خارج الملعب لكن حينما يكونوا داخل الملعب الهدف واحد نعم للفوز ولا

للخسارة كلمات سطرها أجيال حصلوا على بطولات من وحي￼ الخيال))

عبد الرحمن عبد العزيزالحميدي

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د محمد ماجد بخش
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