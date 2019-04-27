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همسة لبعض النساء

Time منذ 10 أشهر
Views 3299
محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):

كنت أظنّ وكنت أظن وخاب ظنّي، كم رددتها وأنا أشاهد بعض بنات بلدي قد خاب ظننا فيهن، فقد مُنِحن قرارات قوية، من قيادة السيارات إلى العمل في غالب الأعمال إلى حضور المباريات، وغيرها، حتى إن المرأة تمكّنت من كل الأعمال والقيادة. وفرحت بهذا كثيرا، وشرّفن الوطن بما يقدمن، وشرف بهم الوطن، فهن فخر لهذا الوطن المعطاء.

ولكن، هناك القلة يحاولن تشويه المرأة خلال تصرفاتهن، وأعتقد أنه عن جهل، وعدم التصرف بالطريقة الصحيحة التي تمثل المرأة السعودية، وتدرك أنها سفيرة لكل امرأة سعودية من هذا الوطن الطاهر.

فالعالم يراقبنا ويراقب تصرفاتنا، فنحن بكل فخر قدوة لهذا العالم. نحن في السعودية نمثل القيم والأخلاق والسلام والوسطية لهذا العالم، وبالطبع العالم يراقبنا ويحسدنا على ما نحن فيه من أمن وأمان، وحرية وسلام ورغد العيش، ونعم كثيرة. ونتيجة ذلك يحاول أن يستفيد من تصرفات العامة الفردية العشوائية، وتشويه صورة المرأة السعودية في بلادي.

لذلك، بعض النساء يحتجن إلى تأهيل ومعرفة ضوابط الظهور في الأماكن العامة، فيما يسمى «الإتيكيت». فقد ظهرت تصرفات وأفعال وأقوال عشوائية تعد تشويها لفظي وبصري ، ولا تليق بمكانة المرأة السعودية.القدوة لنساء العالم ،

لذلك، أهيب وأنتقد من تصرفت تصرفات عشوائية، عن جهل وحسن نية، في الأماكن العامة، ولا تليق بالمظهر العام. وهنّ قلة -ولله الحمد والمنة- فعليهن أن يدركن أهمية ومكانة المرأة السعودية للعالم، فهي قدوة العالم ونظرة العالم لنا غير فنحن من وطن النور والقيم والسلام .

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أحدث التعليقات

فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب
ابوركان
الي صورًقليل أدب

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