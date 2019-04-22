لؤي السبيعي: لن أرشح نفسي لرئاسة اتحاد كرة القدم

مصطفى الشيخي (صدى):
أكد لؤي السبيعي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه من المستبعد ترشحه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الأندية التي لم تسدد المستحقات سوف يتم إيقافها من التسجيل.
وقال السبيعي في تصريحات تلفزيونية سعودية: "بنسبة 99% لن أرشح نفسي لرئاسة اتحاد كرة القدم، ولا أستطيع فرض أسماء معينة على الجمعية العمومية، نظام القوائم مستمر في الانتخابات، وعرضنا النظام الأساسي على الأندية".
وتابع: "هناك دفعة مالية قادمة للاتحاد السعودي وستحل جميع الأمور، منها الجوائز التي لم تدفع الموسم الماضي".
وأضاف: "القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات من أولوياتنا، وحقوق الـ138 لاعبا الصادرة من لجنة فض المنازعات ستنتهي قبل نهاية الموسم".
واستمر: "الأندية التي لم تسدد مستحقاتها سيتم إيقافها عن التسجيل.