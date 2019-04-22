الأعداد السابقة للصحيفة

لؤي السبيعي: لن أرشح نفسي لرئاسة اتحاد كرة القدم

Time منذ سنة
Views 2823
Comment 1
لؤي السبيعي: لن أرشح نفسي لرئاسة اتحاد كرة القدم

مصطفى الشيخي (صدى):
أكد لؤي السبيعي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه من المستبعد ترشحه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الأندية التي لم تسدد المستحقات سوف يتم إيقافها من التسجيل.

وقال السبيعي في تصريحات تلفزيونية سعودية: "بنسبة 99% لن أرشح نفسي لرئاسة اتحاد كرة القدم، ولا أستطيع فرض أسماء معينة على الجمعية العمومية، نظام القوائم مستمر في الانتخابات، وعرضنا النظام الأساسي على الأندية".

وتابع: "هناك دفعة مالية قادمة للاتحاد السعودي وستحل جميع الأمور، منها الجوائز التي لم تدفع الموسم الماضي".

وأضاف: "القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات من أولوياتنا، وحقوق الـ138 لاعبا الصادرة من لجنة فض المنازعات ستنتهي قبل نهاية الموسم".

واستمر: "الأندية التي لم تسدد مستحقاتها سيتم إيقافها عن التسجيل.

اتحاد_كره_القدم
Time واتساب

أحدث التعليقات

QLQ
... قدامك العافية
ابو محمد 😎 ✍️
ماشفنا احد انقذ احد ، مثل ماقالوا شهود العيان .. الله يرحمه ..
نجاة محمد
كل سنة و هو طيب
QLQ
... حفظه الله ورعاه
ابو وليد
الخرقه اللي مع الصرامي هي سبب ضجيج وازعاج فريق ابو خرقه -- شيلو الخرقه وخلوهم بدون وحتظبط الامور باذن الله

أخر الأخبار

بالفيديو.. حريق هائل في جبل مشغرة بلبنان
بالفيديو.. حريق هائل في جبل مشغرة بلبنان
Time منذ 5 دقائق Views 1181
شاهد.. لحظة انتشال راكبين جرفتهما السيول في جازان
شاهد.. لحظة انتشال راكبين جرفتهما السيول في جازان
Time منذ 13 دقيقة Views 1341
اعتقال 3 مسؤولين لبنانيين آخرين على خلفية انفجار مرفأ بيروت
اعتقال 3 مسؤولين لبنانيين آخرين على خلفية انفجار مرفأ بيروت
Time منذ 18 دقيقة Views 1394
قصة شاب شجاع أنقذ عائلة من الغرق في أحد الأودية بالعقيق " فيديو "
قصة شاب شجاع أنقذ عائلة من الغرق في أحد الأودية بالعقيق " فيديو "
Time منذ 26 دقيقة Views 1493
بيان خماسي من دول الخليج بشأن التطورات في سوق النفط
بيان خماسي من دول الخليج بشأن التطورات في سوق النفط
Time منذ 31 دقيقة Views 1287
رغم التشويش التركي على دورها.. إيطاليا تبحث عن النفوذ جنوب ليبيا
رغم التشويش التركي على دورها.. إيطاليا تبحث عن النفوذ جنوب ليبيا
Time منذ 36 دقيقة Views 1461
امحق فزعه
امحق فزعه
Time منذ 39 دقيقة Views 473
سلاحف نادره
سلاحف نادره
Time منذ 40 دقيقة Views 327
بالصور.. انضمام "حبارى" إلى الأسطول التجاري ورفع العلم السعودي عليها
بالصور.. انضمام "حبارى" إلى الأسطول التجاري ورفع العلم السعودي عليها
Time منذ 44 دقيقة Views 1639
حماية المستهلك توضح موقف الناقل الجوي عند إلغاء رحلة مسافرين متواجدين بالمطار
حماية المستهلك توضح موقف الناقل الجوي عند إلغاء رحلة مسافرين متواجدين بالمطار
Time منذ 45 دقيقة Views 1390