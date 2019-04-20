سامي الجابر: حديث رئيس الهلال زادني حسرة.. ولن يخسر الهلال بوجوده

ماجد محمد (صدى):
وجَّه الكابتن سامي الجابر، رئيس الهلال السابق، رسالة إلى الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال الحالي، بعد الهجوم الذي شنَّه عليه عقب خسارة الهلال البطولة العربية.
وقال " الجابر " في تصريح له اليوم الجمعة : أجاهد نفسي للابتعاد عن التعليق في حال الانفعال والغضب قدر المستطاع وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالهلال الذي نعشقه ونسعى لرفعته واستمرار زعامته، لم يسبق لي ان علقت في لحظات الغضب إلا وندمت لأن التسرع و الانفعال لا يأتي بخير ابداً.
وأضاف : حرصت ان أغرد قبل النهائي واضعاً سيناريو الفوز والخسارة بالحسبان لأنها سنة كرة القدم فلا يوجد فريق يفوز دائماً ولا فريق يخسر أبداً، في صدى الملاعب تحدثت أيضا قبل اللقاء بما أشعر به وهو أن النهائي محطة لما هو أهم ويجب أن نحسن التعامل معه و نتعقل برده الفعل بغض النظر عن النتيجة.
وتابع: خسر الهلال اللقب العربي ومعها خسر لقب كان سيجعله أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للألقاب العربية بـ 4 بطولات وظل متساوياً من الأبطال ( الشباب - الاتحاد ) بثلاث ألقاب عربية بمختلف المسميات يليه الاتفاق ببطولتين والاهلي بلقب وحيد.
واستطرد: مع هذا كله تشعر بمرارة الخسارة لدى المدرج الفخم وكأن الهلال نادي فقير بالمنجز يبحث عن حفظ ماء الوجة والحقيقة أنه يبحث عن التفرد فهو لا يريد ان يقف بنفس الصف الذي تقف به الاندية الأخرى والسبب أنه زعيم مختلف بكل شي.
وتابع في رسالته لمحمد بن فيصل: ما زاد من مرارة الخسارة هو ما تحدث به أخي الأمير محمد بن فيصل و استغرابه من تواجدي ضمن الجماهير و مطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلاً من تواجدي من المدرج وله أقول اعتدنا يا صديقي ان من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعاً في المدرج وهذا شرف وأسمى درجات الانتماء لهذا الكيان.
وأضاف: و تأكد يا عزيزي أنك إن احتجت تواجدي اليوم أو مستقبلاً ستجدني أسبقك للحضور لمقر النادي والعمل معك لما فيه مصلحة الهلال فلا شئ يمنع تواجدي إذا دعت الحاجة ولكني اثق بإن من يعمل في النادي يحمل هم الفريق كما نحمله و يطمح بالنجاح والتفوق كما يليق بالهلال.
وأشار قائلًا: أقدر يا سمو الأمير الضغط الذي تعانيه كما أنني متيقن انك لا تنشد الا حفظ حقوق الهلال والدفاع عنه ومن يتابع عن قرب التعب والجهد المبذول يدرك ان هذا لا يقدم إلا من محبة و عشق لهذا الكيان.
ونصحه بـ : صديقي محمد بن فيصل لعبت تحت ادارتك و عملت معك كثير واقتربت منك واعرف انك تتميز بالحماس والحب لهذا الكيان حماسك الطاغي واندفاعك ميزة تحتاج ان تكون بالتوقيت المناسب وهذا الوقت بالذات احتياجك للهدوء واحتواء المدرج هو المطلوب، فالغاضب منك اليوم سيرفعك على الاعناق غداً بإذن الله.
وأضاف : لن يخسر الهلال بوجودك، ركز مع الفريق فهو قادر رغم كل شئ وتأكد أنك ستخسر وستكسب ولكن الأهم انك تدرك أكثر مني ان المحافظة على استقرار الفريق وهيبته أهم بكثير من اقتناص بطولة أو خسارة أخرى، الزعيم لم يشتري الهيبة ولم يتسولها بل انتزعها بعطاء رجاله و موقف مدرجه الفخم.
وقال: رسالتان أخيرتان لك ولمدرج الهلال الفخم، لا تصدق ان الجماهير تتمنى خسارتك فهم يحبون الهلال ويحبون من يخدم الهلال، اعلم وانت تعلم ان علاقتي بك متميزة وتأكد أنني ازعجني ما يحدث فهو لأنه يضر الهلال فقط، وغداً نلتقي وتتأكد الجماهير ان انفعالك و حماسك اللحظي لن يؤثر بعلاقتي بك.
واختتم: المدرج الفخم، لن يخسر محمد بن فيصل ولن يكسب سامي، الخاسر و الكاسب هو الهلال فمن يبحث عن الفرح يدعم الزعيم في كل احواله وكل ظروفه، افرح بإن يقف المدرج الهلال مدافعاً وافخر بإن يسخر الله لي الالاف المحامين ولكني اقسم بالله ان هذا الدفاع يزعجني جداً اذا كان ثمنه استقرار الهلال.