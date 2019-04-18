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أهداف خاطئة في رمضان

Time منذ 11 شهر
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محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):
مع أقتراب شهر رمضان بدأ المسلمون الاستعداد لاستقبال الضيف بفرحة كبيرة ودعاء لله أن يبلغهم رمضان ويعينهم على قيامه وصيامه إيمانا واحتسابا . فبدأت المساجد بالاستعداد بتجهيز مكبرات الصوت والإضاءة وبعض المساجد جدد فرشها . وأمتلاءت بالمياه من المحسنين المتبرعين وهكذا عادة أهل هذا الوطن المعطاء يتسابقون على فعل الخير فكتب الله لهم الأجر ..

وهذا هو العمل والهدف الايجابي المراد فعله الذي يجب أن نستقبل به شهر العبادة شهر القران شهر رمضان .

لكن للأسف هناك هدف سلبي في استقبال رمضان وتوجيه خاطئ يجب تصحيحه وتنوير المجتمع والأسر إلي الهدف الحقيقي من شهر رمضان والذي من أجله فرض رمضان .

حيث أن بعض الأسر تسابقت إلي الأسواق واكتظت بهم المحلات التجارية وأمتلاءت السلال مما لذ وطاب من الخيرات وأستغل ذلك التجار فزادت الإعلانات التجارية ولعبة التخفيضات التجارية التي قد تصل الي 90% وزاد العرض والطلب .

وأنهكت ميزانيات الأسر وحمل رب الأسرة فوق طاقته وقد يقترض من البنوك وغيرها من أجل توفير احتياجات ومقاضي شهر رمضان ..

هذا هو التوجيه والهدف السلبي الذي يرهق الأسر ولا يحقق الهدف من شهر رمضان . فشهر رمضان شهر الصوم وليس شهر الأكل والتخمة ومد السفر بما لذ وطاب . فرمضان

شهر القران والختمة شهر الصلاة والتراويح والقيام شهر الروح والسكينة والتوبة ومراجعة النفس .

أنها طقوس و أفكار خاطئة منتشرة في المجتمع نستقبل بها شهر الصوم وبها نستعد لقدومه . فالأسواق زحمة هذه الأيام وأموال تطير وميزانيات تذهب للتجار ونحن في شهر الصوم . ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول صوموا تصحوا ، وكذلك حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه ، .

من السبب في ذلك ومايحدث هل هم التجار بدعاياتهم ؟. او الخوف من الجوع ..؟

سؤال بحثت عن اجابه له ولم أجد إلا التعجب على مايحدث .. !

أخيرا نبارك لكم شهر رمضان شهر الصوم والعبادة والقران وليس شهر الأكل والسهر وجديد المسلسلات .

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أحدث التعليقات

فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب
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الي صورًقليل أدب

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