نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

نجوم السعودية والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والشباب

Time منذ سنة
Views 1870
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
نجوم السعودية والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والشباب والمجتمع نجوم يبحثون عن الفلاشات في كل بطولة رمضانية تجدهم يضعون شروط تعجيزيها لحضور المناسبات احدهم طلب مبلغ مالي40 ألف ريال وسكن وسيارة فارهة على حد تعبيره لحضور احد الأعمال الخيرية

السؤال الذي يجب ان يعلم أجابته الجميع ؟

من الذي صنع لكم هذه النجومية والشهرة ؟

انه الوطن وشبابه لكن ما هو دوركم تجاه الوطن والشباب هل هو فقط ان تملؤا جيوبكم فقط بالريالات ووضع قائمة من الشروط والطلبات عند حضوركم لأي مناسبة شبابية تقام في هذا الوطن .

الغريب في الأمر ان من صنعكم هو الوطن وجماهير الوطن وشبابه هل انتم تدركون دوركم تجاه خدمة الوطن وشبابه .

الجميع يعرف شهر رمضان الكريم وما يقام فيه من مناسبات خيريه ودورات رمضانية الكل يبحث عن النجاح في بطولاته وعن الجمهور والدعم المالي والإعلامي.

لكن من وجهة نطري ان الطريقة خاطئة جدا من المنظمين انفسهم وهي البحث عن الأسماء المشهورة والأكثر متابعة في برامج السوشل ميدي وفي الأصل .

ان نجاح التنظيم لأي بطولة يبتدأ منك كالجنة منظمة يجعل الجميع يبحثون عنك ولست أنت من يبحث عنهم ؟

نعود إلى صلب الموضوع وهم (( نجوم الفلاش والمسؤولية الاجتماعية )) هل يعلم نجومنا انه لا يوجد عليهم ضرائب تأخذ من أموالهم مثل الدول الأخرى هل يعلمون ذلك جيد ؟

هل يدركون معنى انهم يضعون أسعار الحضور للمناسبات بمزاجية وبعد عن الواقع وبدون أي رقابة من أي جهة ؟

اين العمل الخيري وما حجمه بنسبه للأجور التي يتقاضاها نجوم الفلاش واحب ان أشير إلى امر مهم هناك فرق بين واجبك تجاه الشباب اوان تقدم إعلان لشركة أو منتج ؟

المسئولية الاجتماعية واجب وطني على كل شخص في هذا الوطن الذي تربينا على أرضه واكلنا من خيراته وننعم بأمنه ولله الحمد .

حينما نشاهد ما يقدمه النجوم الأوروبيين من أعمال للجمعيات الخيرية ومن دعم مالي للمشاريع ومن مباريات خيرية ومع ما يتعرضون له من محاسبه ضريبيه ومع قيمتهم في الأعلام التي لا تقارن بنجومنا كإنجازات وشهره ؟

نجد نجوم الفلاش عندنا قد لبسوا القبعة والدور وجعلوا من انفسهم نجوم لكن لمصالحهم فقط دون ان يقوموا بأي مسؤولية اجتماعية حتى الرتويت في حسابه يقول لك كم تدفع ؟

(( نجوم نحن صنعناهم يتعاملون معنا بهذه الطريقة ))

هل تعلمون ان دوركم يتمثل في الاتي :ــ

1. القيام بالمسؤولية الاجتماعية واجب ديني حث علية الدين الإسلامي وامر به نبينا محمد صلى الله علية وسلم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية متأصلة في الإسلام من خلال آيات قرآنية و أحاديث شريفة و قواعد فقهية شاملة وكاملة .

2. . اكد التشريع الإسلامي على أداء المسؤولية الاجتماعية و نظم كيفية هذا الأداء من خلال تعليم طرق الزكاة وفقهه و الوقف الخيري وكيف نتعامل مع أجور من يقومون بالأعمال لنا والإحسان والسماحة في البيع والشراء وكفالة الأيتام و الصدقات و والرحمة والتعاطف وغيرها.

3. أداء المسؤولية الاجتماعية في الإسلام واجب ديني وفضيلة إسلامية سبق الإسلام بها الأفكار الموجودة الأن ، ويجب علينا كمسلمين ان نؤدي هذه المسؤولية استجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم

4. أداء المسؤولية الاجتماعية واجب على المسلم ، و لا يهدف المسلم من ورائها إلى أي مكسب مادي، إنما رضا الله هو غايته الأولى و الأخيرة ومن عمل المعروف بين الناس .

5. ان تشترك مع الأخرين في كل عمل يساعدهم على النجاح بدون أي مقابل مادي بل تطوعي بحت المسؤولية الاجتماعية في الإسلام تتعدى العمل الخيري و التطوعي أو الهبات المالية إلى بناء المساجد و المراكز التعليمية و الصحة و كفالة الأيتام و الأرامل و رعاية المسنين، و الحفاظ على حقوق المستخدمين، و كذا حماية الموارد الطبيعية و الحفاظ على البيئة من مختلف أشكال التخريب و الفساد، و المشاركة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

6. ان تتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والشباب وتكرس مفهوم الوعي بالعمل التطوعي والاجتماعي بشكل مباشر ويكون العمل يخدم شريحة كبيره من الشباب بشكل يستفيد منه

7. تتميز المسؤولية الاجتماعية في الإسلام بنظرة شاملة، فهي لا تركز على النواحي المادية فقط إنما تشمل سائر الأعمال التطوعية .

أخيرا ((حاول ان تبعث الحماس في نفوس الشباب واشعل شمعة النجاح لكل من يتقدم لك بدعوه للحضور بل سانده وادعمه ولو بكلمة طيبة شجعهم على الأبداع وتنفيذ الأفكار في خدمة شباب الوطن وتأكد ان كل عمل خير تعمله سيعود اليك في يوم من الأيام))

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
- تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - الذرة هي مركز الوحدة المغناطيسية وليست النواة حيث عدد وثقل ومجموع الذرات في تناغم ثبات فراغي محوري ثقالي ممثل لدرجات الاختلاف بناء على مراحل وحالات الثبات لوحدات مجموع الذرات حول ذرة عنصر ممثل. - عدد الإلكترونات الممثلة وحالات الازدواج والانفراد المزعومة ما هي إلا آلية حساب وطريقة تمثيل وتعامل بوحدات الكتلة الذرية العددية النسبية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - - - لا تستطيع تغيير نمط تفكير بعض البشر، ببساطة لأنهم كانوا كذلك، قبل أن يكونوا كذلك - - -
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

أخر الأخبار

بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي
بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي
Time منذ دقيقتين Views 1086
بن شرقي يوضح حقيقة علمه بمقلب رامز جلال
بن شرقي يوضح حقيقة علمه بمقلب رامز جلال
Time منذ 34 دقيقة Views 1872
بالفيديو..متهور كاد يدهس مصور التلفزيون في تبوك
بالفيديو..متهور كاد يدهس مصور التلفزيون في تبوك
Time منذ 39 دقيقة Views 1706
العثور على جثتي عاشقين *معلقتين بجذع شجرة
العثور على جثتي عاشقين *معلقتين بجذع شجرة
Time منذ 55 دقيقة Views 791
عبدالعزيز المريسل : الأخطاء التحكيمية للحكم المحلي مع الهلال أكثر
عبدالعزيز المريسل : الأخطاء التحكيمية للحكم المحلي مع الهلال أكثر
Time منذ ساعة Views 385
بالفيديو.. الابن الحقيقي لخاطفة الدمام يتبرأ من فعلة والدته ‎
بالفيديو.. الابن الحقيقي لخاطفة الدمام يتبرأ من فعلة والدته ‎
Time منذ ساعة Views 3018
" الصحة " ترسل طائرة خاصة لنقل طفلة من أبها للرياض
" الصحة " ترسل طائرة خاصة لنقل طفلة من أبها للرياض
Time منذ ساعتين Views 3026
بالصور..عبث بالمصاحف والأثاث بأحد مساجد الداير بني مالك
بالصور..عبث بالمصاحف والأثاث بأحد مساجد الداير بني مالك
Time منذ ساعتين Views 2553
إعلام أردوغان يعترف: " سلاطين العثمانيين حجوا إلى القبور بدلاً من البيت الحرام "
إعلام أردوغان يعترف: " سلاطين العثمانيين حجوا إلى القبور بدلاً من البيت الحرام "
Time منذ ساعتين Views 2410
مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية
مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية
Time منذ 3 ساعات Views 2724
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر
Time منذ 3 ساعات Views 530
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة
Time منذ 3 ساعات Views 538
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه
Time منذ 3 ساعات Views 573
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين
Time منذ 3 ساعات Views 663
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد
Time منذ 3 ساعات Views 595
بالفيديو..موسى الخنيزي: «ودي أقابل مريم واسألها ليش سويتي فيا كذا»
بالفيديو..موسى الخنيزي: «ودي أقابل مريم واسألها ليش سويتي فيا كذا»
Time منذ 3 ساعات Views 3451
فتاة تطلب الطلاق بعد يوم من زفافها: «زوجي مدمن أفلام إباحية»
فتاة تطلب الطلاق بعد يوم من زفافها: «زوجي مدمن أفلام إباحية»
Time منذ 3 ساعات Views 3062
بالفيديو ..الدسيماني يكشف عدد مرات زواج خاطفة الدمام
بالفيديو ..الدسيماني يكشف عدد مرات زواج خاطفة الدمام
Time منذ 3 ساعات Views 3790
" التجارة " تكشف التزام 80% من المنشآت بالدفع الإلكتروني
" التجارة " تكشف التزام 80% من المنشآت بالدفع الإلكتروني
Time منذ 4 ساعات Views 2615
متحدث النيابة: الصحفي الكويتي المتصدر في قصة خاطفة الدمام مطلوب أمنيا (فيديو)
متحدث النيابة: الصحفي الكويتي المتصدر في قصة خاطفة الدمام مطلوب أمنيا (فيديو)
Time منذ 4 ساعات Views 8094