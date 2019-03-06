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أملج وجهة العالم السياحية

Time منذ سنة
Views 3942
محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):

أملج الحوراء وجهة السياحة العالميه ووجهة المستقبل السياحي لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية حيث مشروع البحر الأحمر المشروع الأحدث الذي سينقل المنطقة الشمالية الغربية الساحلية الي آفاق العالمية لتكون المقصد والمتجه الاول عالميا ،، فأملج مدينه ساحليه سياحيه جميله جدا حيث الموقع الجغرافي المميز فأرضها شامله لتضاريس الأرض المختلفة حيث الساحل الرملي الأبيض المميز والجزر البحرية الكثيرة والمتنوعة في المساحات والأحجام والجبال والمرتفعات العالية والرمال والأودية والتراث في المباني والتاريخ وطريق الحاج حيث عبق التاريخ ، وكذلك من المميزات المياه العذبة والأراضي الزراعية ومنتجاتها حيث النخيل والمانجو والليمون والجوافة ،

أضف الي ذلك ان مناخ أملج معتدل رطب بارد جاف في المرتفعات الجيليه الحجازية ،،

لذلك تعد محافظة أملج المدينة السياحية المستقبلية التي ستبهر العالم بجمالها وحسنها فهي المدينة الجميلة الحوراء هكذا سميت قديما ،،

لذلك هي الأكمل والأجمل والأحلى وزاد من ذلك أختيارها مركزا لمشروع البحر الأحمر الحيوي الحديث ،،

فأملج المدينة الساحلية الشمالية الغربية بالإضافة الي جمال أرضها ومناخها ،،أيضا لاهلها وساكنيها نصيب من جمالها فهم يشتهرون بالكرم والجود والتعايش مع الجميع بطيب المعشر والاستقبال فسكانها أثر فيهم موقع أملج الجغرافي فأكتسبوا ثقافات عديدة في الاتصال والتعايش وحب ذلك أصبح طبع وليس تطبع ،،

هذه محافظة أملج المدينة الأجمل والقادمة الي العالم السياحي بكل ثقة وجمال حيث بدأ مشروع البحر الأحمر على الواقع ،،

فمبروك لاملج وأهلها ومنطقة تبوك فمحافظة أملج ستكون وتكون المدينة السياحية الأحدث والأجمل. ،،

ومبروك للوطن وفوق هام السحب ياوطني ومن إنجاز الي إنجاز وعين الله ترعاك ،،

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أحدث التعليقات

فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب
ابوركان
الي صورًقليل أدب

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