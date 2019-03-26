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" المطلق " يؤكد على أهمية الاهتمام بقضايا الشباب والتواصل معهم

Time منذ سنة
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" المطلق " يؤكد على أهمية الاهتمام بقضايا الشباب والتواصل معهم

أبها (صدى):
أكد معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أهمية الاهتمام بقضايا الشباب المعاصرة والتواصل معهم من قبل أهل العلم والمختصين حول جميع القضايا الفكرية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ المطلق اليوم لجامعة الملك خالد بأبها، وذلك في إطار برنامج " زيارة عالم " الذي تنظمه وحدة التوعية الفكرية بالجامعة بالشراكة مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

وبدأت الزيارة بلقاء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق مع منسوبي الجامعة، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي وعدد من الوكلاء والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، حيث قدم المطلق عددًا من النصائح التوعوية حول المنهج الشرعي في التعامل مع النوازل والفتن، مؤكدًا على وجوب الاهتمام بالشباب وطرق التعامل معهم، كما أجاب على تساؤلات عدد من طلاب المنح من مختلف الجنسيات في الجامعة خلال لقائه بهم، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بهذه الفئة من أجل نقل صورة حسنة وإيجابية عن الدين الإسلامي.

ابها
كبار_العلماء
جامعه_الملك_خالد
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أحدث التعليقات

العدناني
الله اعلم كم اعطته لأجل يتعشقها العجوز
ماجد
خلفان اللي شتم الشعب السعودي حسبي الله ونعم الوكيل عليك ، تغريدته كانت أمام عيني وحذفها
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
ياوليد ليش تتعب نفسك هذا الانادي ومن يمثله همهم الهلال اولا واخيرا ولو نادي الزعيم سيد اسيا نافس على معلب الصايغ او ملعب بالثمامه دخلوا مدرعمين ينافسون الهلال حياتهم وحيلتهم نافس الهلال لو على الهواء الطاير الاهم نتخطا الهلال وقالها السويلم نحن نحب نخرب ونرفع من اي شىء يدخل فيه الهلال لنثقل خزينتهم قالها علنا ولاحسيب ولارقيب دعهم يهرولون عادي اعتدنا هرولتهم واصبح لدينا مناعة منها
العدناني
معبرة من خلالها عن خيبة أملها لما وصفته بـ" تراجع الثقافة وتغليب التمييز في وجهات النظر " البنت على رأي ابوها في التفرقة العنصرية
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ، اللهم ازد وبارك .. آمين ..

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