نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تصاريح الاثارة بين هيا تعال والنصر بمن حضر

Time منذ سنة
Views 2261
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
كرة القدم هي لعبة صراع وقتال واحتكاك ومنافسة داخل الملعب وخارج الملعب

المتابع لدورينا يشاهد ويسمع ويقرأ تلك التصاريح التي يحرص عليها رؤساء الأندية ومدربيها ولاعبيها .

تصاريح بين حقيقة وكذب وامال ووعود وتبرير وتحليل اعذار تقدم تصاريح تعبر عما يدور في داخل نفوسهم

الكل يبحث عن مصالحه وكل تصريح معبئ بالاتهامات والهجوم من كل نوع على الأندية المنافسة والحكام والمدربين حتى وصلت الى الجماهير ؟

هل هذه هي لغة كرة القدم الجديدة في دورينا اثارة التصاريح :ــ

1. كرة القدم وبطولاتها لها شروط ولوائح وأنظمة وقوانين تحمي الجميع وتعاقب كل من يصرح تصريح فيه إساءة إعلامية .

2. حرب التصاريح بين الأندية واقع وحقيقة متواجدة في جميع بلدان العالم وفي اكثر الدوريات منافسة ومتابعه.

3. الاتحاد الدولي ( فيفا ) لا يمنع التصاريح نهائيا لكن جعل لها الية وقوانين وضوابط وغرامات وعقوبات لمن يخالف فقط.

4. في هذه الأيام وفي دورينا حمى التصاريح ساخنه جدا وانقسم الاعلام بمختلف ميوله والجماهير بين مؤيد ومعارض لهذه التصاريح ونوعيتها وأهدافها .

5. يقول كرويف احد اشهر اللاعبين والمدربين ((اثارة كرة القدم في تسجيل الأهداف وحينما تكون متقدما على منافسك 4x صفر فأن أفضل شيء تفعله خلال ما تبقى من المباراة هوان تسدد الكرة في القائم لأن في ذلك إثارة للجماهير أكثر من تسجيل الأهداف ))

6. هل ما نشاهده من تصاريح وخروج عن النص في التصاريح الإعلامية اثارة من نوع (( التسديد على القائم ))

7. التصاريح فن من فنون الاثارة قد يخدمك ويخدم فريقك وقد يتسبب بكوارث لك ولفريقك .

8. التصاريح له رجالاته ونجاحه يعتمد على :ـ

• التوقيت المناسب .

• الانتشار .

• قوة التصريح .

• نوعية التصريح وضد من .

• ترك الحديث عن الماضي والتركيز على المستقبل .

• لا تنتظر الاعجاب من احد .

9. الكل يتذكر الشهيد الشيخ فهد الأحمد رحمه الله ولعبة التصاريح في بطولة الخليج والأمير الراحل الرمز النصراوي رحمه الله ومن اشهر تصاريحه ( النصر بمن حضر ) .

10. لانزال نتذكر تصاريح هزمت أصحابه مثل تصريح ( هيا تعال ) .

11. التصاريح قد تكون عامل ضغط على لاعبي فريقك ويخسرون بسببك .

كرة القدم تحتاج الى من يملك الذكاء والهدوء والصبر ووجود البعض ممن يخرجون بتصاريح مثيرة ونارية يشكل نوع من الاثارة والمتعة والتشويق تحتاجها كرة القدم ويحتاجها من يسوقون لكرة القدم وهي من تجلب الإعلانات والجماهير ؟

كرتنا وملاعبنا نعرفها ونعرف معنى اثارتها هي الاثارة بالتسديد على القائم .

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
- تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - الذرة هي مركز الوحدة المغناطيسية وليست النواة حيث عدد وثقل ومجموع الذرات في تناغم ثبات فراغي محوري ثقالي ممثل لدرجات الاختلاف بناء على مراحل وحالات الثبات لوحدات مجموع الذرات حول ذرة عنصر ممثل. - عدد الإلكترونات الممثلة وحالات الازدواج والانفراد المزعومة ما هي إلا آلية حساب وطريقة تمثيل وتعامل بوحدات الكتلة الذرية العددية النسبية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - - - لا تستطيع تغيير نمط تفكير بعض البشر، ببساطة لأنهم كانوا كذلك، قبل أن يكونوا كذلك - - -
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

أخر الأخبار

بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي
بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي
Time منذ دقيقتين Views 1085
بن شرقي يوضح حقيقة علمه بمقلب رامز جلال
بن شرقي يوضح حقيقة علمه بمقلب رامز جلال
Time منذ 34 دقيقة Views 1872
بالفيديو..متهور كاد يدهس مصور التلفزيون في تبوك
بالفيديو..متهور كاد يدهس مصور التلفزيون في تبوك
Time منذ 39 دقيقة Views 1706
العثور على جثتي عاشقين *معلقتين بجذع شجرة
العثور على جثتي عاشقين *معلقتين بجذع شجرة
Time منذ 55 دقيقة Views 791
عبدالعزيز المريسل : الأخطاء التحكيمية للحكم المحلي مع الهلال أكثر
عبدالعزيز المريسل : الأخطاء التحكيمية للحكم المحلي مع الهلال أكثر
Time منذ ساعة Views 385
بالفيديو.. الابن الحقيقي لخاطفة الدمام يتبرأ من فعلة والدته ‎
بالفيديو.. الابن الحقيقي لخاطفة الدمام يتبرأ من فعلة والدته ‎
Time منذ ساعة Views 3018
" الصحة " ترسل طائرة خاصة لنقل طفلة من أبها للرياض
" الصحة " ترسل طائرة خاصة لنقل طفلة من أبها للرياض
Time منذ ساعتين Views 3026
بالصور..عبث بالمصاحف والأثاث بأحد مساجد الداير بني مالك
بالصور..عبث بالمصاحف والأثاث بأحد مساجد الداير بني مالك
Time منذ ساعتين Views 2553
إعلام أردوغان يعترف: " سلاطين العثمانيين حجوا إلى القبور بدلاً من البيت الحرام "
إعلام أردوغان يعترف: " سلاطين العثمانيين حجوا إلى القبور بدلاً من البيت الحرام "
Time منذ ساعتين Views 2409
مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية
مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية
Time منذ 3 ساعات Views 2724
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر
Time منذ 3 ساعات Views 530
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة
Time منذ 3 ساعات Views 538
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه
Time منذ 3 ساعات Views 573
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين
Time منذ 3 ساعات Views 663
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد
Time منذ 3 ساعات Views 595
بالفيديو..موسى الخنيزي: «ودي أقابل مريم واسألها ليش سويتي فيا كذا»
بالفيديو..موسى الخنيزي: «ودي أقابل مريم واسألها ليش سويتي فيا كذا»
Time منذ 3 ساعات Views 3451
فتاة تطلب الطلاق بعد يوم من زفافها: «زوجي مدمن أفلام إباحية»
فتاة تطلب الطلاق بعد يوم من زفافها: «زوجي مدمن أفلام إباحية»
Time منذ 3 ساعات Views 3062
بالفيديو ..الدسيماني يكشف عدد مرات زواج خاطفة الدمام
بالفيديو ..الدسيماني يكشف عدد مرات زواج خاطفة الدمام
Time منذ 3 ساعات Views 3790
" التجارة " تكشف التزام 80% من المنشآت بالدفع الإلكتروني
" التجارة " تكشف التزام 80% من المنشآت بالدفع الإلكتروني
Time منذ 4 ساعات Views 2615
متحدث النيابة: الصحفي الكويتي المتصدر في قصة خاطفة الدمام مطلوب أمنيا (فيديو)
متحدث النيابة: الصحفي الكويتي المتصدر في قصة خاطفة الدمام مطلوب أمنيا (فيديو)
Time منذ 4 ساعات Views 8094