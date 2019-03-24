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" البكر " : التأجيل الآسيوي يفيد الأندية القطرية على حساب باقي الفرق

Time منذ سنة
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" البكر " : التأجيل الآسيوي يفيد الأندية القطرية على حساب باقي الفرق

ماجد محمد (صدى):
أكد نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السابق المهتم بالإحصائيات والأرقام الرياضية نعيم البكر، على عدم رضا عن قرار تأجيل مباريات دور الـ 16 من النسخة الحالية لدوري الأبطال الآسيوي لشهر أغسطس المقبل، لافتًا إلى أنه فيه فائدة أكثر للأندية القطرية على حساب باقي الفرق، خصوصا ممثلينا الأربعة الهلال والأهلي والاتحاد والنصر.

وفي السياق نفسه، أوضح " البكر " : " عندما نتحدث عن الأمور الإيجابية لأنديتنا المشاركة، فإن ذلك يكون بالاستفادة من نهاية الموسم مبكراً، والاستمتاع بإجازة كافية لأغلب اللاعبين، وكذلك إمكانية التعديل على القائمة بعد دور المجموعات " .

وأضاف: " من السلبيات اتخاذ القرار بشكل أحادي لغرب القارة، وذلك لعدم إلحاق الضرر بالأندية القطرية، وفوضى المصادقة عليه بعد بداية البطولة، وتضرر بعض الأندية من اختيار قوائم لاعبيها، أضف إلى ذلك عدم استفادة الأندية السعودية من نقص الأندية القطرية في حال مواجهتها في دور الـ 16، علما بأنه ستكون أول مباراتين في الموسم خروج مغلوب وفي بداية أغسطس في جو حار جداً " .

اتحاد_كره_القدم
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أحدث التعليقات

QLQ
... قدامك العافية
ابو محمد 😎 ✍️
ماشفنا احد انقذ احد ، مثل ماقالوا شهود العيان .. الله يرحمه ..
نجاة محمد
كل سنة و هو طيب
QLQ
... حفظه الله ورعاه
ابو وليد
الخرقه اللي مع الصرامي هي سبب ضجيج وازعاج فريق ابو خرقه -- شيلو الخرقه وخلوهم بدون وحتظبط الامور باذن الله

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