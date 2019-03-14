خالد ساعد يوقع روايته " مراهقون في جامعة إسلامية " بمعرض الكتاب

الرياض (صدى):
يوقع الكاتب خالد ساعد أبوذراع، روايته " مراهقون في جامعة إسلامية " الاثنين القادم في العاصمة الرياض، وذلك تزامنا مع انطلاقة معرض الرياض الدولي للكتاب لعام ١٤٤٠هـ .
ووجه الدعوة لحضور توقيع كتابه والذي يتوقع أن يشهد حضوراً كثيفاً يوم الاثنين الموافق: ١٤٤٠/٧/١١ في تمام الساعة ٦:٣٠ إلى الساعة ٧:٠٠ مساءً عبر المنصة رقم: ١.
يذكر أن رواية الكاتب خالد ساعد هي عمل روائي في قالب اجتماعي، أحداثه حقيقية مستوحاة من الواقع، تتناول في إسهاب حياة الطالب الجامعي وما يواجه من مصاعب وتحديات مجتمعه، والصراع الدرامي المتولد عن التباين بين تلك التحديات المجتمعية وأحلام الشباب الواعد.
وكان نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز افتتح أمس فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور الشيخة مَيّ بنت محمَّد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، وجمع من المثقفين والمسؤولين.