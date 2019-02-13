١٠٠ريال تجعل الشعيب بطل دوري الصالات

(صدى):
نادي الشعيب واهل حريملاء
من خلال متابعتي لكرة قدم الصالات
ومن بداية دوري الصالات ومن وجود لعبة كرة قدم الصالات في نادي الشعيب من حريملاء
وهو ينافس حتى الأمتار الاخيره ويخرج بدون ان يحصل على البطولة
في موسم 2015/2016 حصل الشعيب على المركز الرابع في مجموعته من ١٠فرق وتأهل للمرحلة الثانية وخرج بالمركز الأخير في مجموعتة .
في موسم 2017 تاهل الشعيب عن مجموعته في المركز الثاني وتأهل بعده الى اللعب على المركز الثالث والرابع وحصل على المركز الرابع بعد مصدة .
وفي موسم 2018 حل الشعيب في الدوري في المركز الرابع للموسم الثاني على التوالي .
وهذا الموسم تاهل في المركز الثاني الى المرحلة التالية وهي من دوري ذهاب واياب برفقة ابطال الدوري في المواسم الماضية الاتفاق والقادسية ومنافسه العرض
ماذا يحتاج الشعيب ليكون البطل :-
المساندة الجماهيرية خاصة ان هناك مباريات ذهاب واياب !
الدعم المالي ؟
الحضور الشرفي
الدعم الإداري
نادي الشعيب يحتاج الى لاعب محترف سوبر هداف وهذا اللاعب سيشكل فارق كبير مع مجموعة اللاعبين الموجوديين (( وهذه هي اكبر مشاكل فريق الشعيب حيث يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين )
اللاعب المحترف يحتاج الى دعم مادي فهل نشاهد وقفه من أبناء ورجال حريملاء أصحاب النخوة والكرم والشهامة في وقفة رجل واحد مع ناديكم الذي ينافس في الأمتار الاخيره ونشاهد مبادرة رجال الاعمال في دعم النادي الذي يعاني بشكل كبير على مستوى الدعم المادي في ظل الغياب الإداري الكامل اعتقد ان لو دفع كل شاب في حريملاء ١٠٠ريال سنجد الشعيب يحمل بطولة دوري الصالات السعودي .
الشعيب هو النادي الوحيد في مجموعته الذي يلعب الى حد الان بدون لاعب محترف .
اعتقد انه حان وقت ان يحصل الشعيب على مايستحق وهو بطولة الدوري السعودي لكرة قدم الصالات بوقفة ودعم اهل ورجال وشباب حريملاء ؟