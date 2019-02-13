نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

١٠٠ريال تجعل الشعيب بطل دوري الصالات

Time منذ سنة
Views 2243
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):

نادي الشعيب واهل حريملاء

من خلال متابعتي لكرة قدم الصالات

ومن بداية دوري الصالات ومن وجود لعبة كرة قدم الصالات في نادي الشعيب من حريملاء

وهو ينافس حتى الأمتار الاخيره ويخرج بدون ان يحصل على البطولة

في موسم 2015/2016 حصل الشعيب على المركز الرابع في مجموعته من ١٠فرق وتأهل للمرحلة الثانية وخرج بالمركز الأخير في مجموعتة .

في موسم 2017 تاهل الشعيب عن مجموعته في المركز الثاني وتأهل بعده الى اللعب على المركز الثالث والرابع وحصل على المركز الرابع بعد مصدة .

وفي موسم 2018 حل الشعيب في الدوري في المركز الرابع للموسم الثاني على التوالي .

وهذا الموسم تاهل في المركز الثاني الى المرحلة التالية وهي من دوري ذهاب واياب برفقة ابطال الدوري في المواسم الماضية الاتفاق والقادسية ومنافسه العرض

ماذا يحتاج الشعيب ليكون البطل :-

 المساندة الجماهيرية خاصة ان هناك مباريات ذهاب واياب !

 الدعم المالي ؟

 الحضور الشرفي

 الدعم الإداري

 نادي الشعيب يحتاج الى لاعب محترف سوبر هداف وهذا اللاعب سيشكل فارق كبير مع مجموعة اللاعبين الموجوديين (( وهذه هي اكبر مشاكل فريق الشعيب حيث يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين )

 اللاعب المحترف يحتاج الى دعم مادي فهل نشاهد وقفه من أبناء ورجال حريملاء أصحاب النخوة والكرم والشهامة في وقفة رجل واحد مع ناديكم الذي ينافس في الأمتار الاخيره ونشاهد مبادرة رجال الاعمال في دعم النادي الذي يعاني بشكل كبير على مستوى الدعم المادي في ظل الغياب الإداري الكامل اعتقد ان لو دفع كل شاب في حريملاء ١٠٠ريال سنجد الشعيب يحمل بطولة دوري الصالات السعودي .

 الشعيب هو النادي الوحيد في مجموعته الذي يلعب الى حد الان بدون لاعب محترف .

 اعتقد انه حان وقت ان يحصل الشعيب على مايستحق وهو بطولة الدوري السعودي لكرة قدم الصالات بوقفة ودعم اهل ورجال وشباب حريملاء ؟

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
- تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - الذرة هي مركز الوحدة المغناطيسية وليست النواة حيث عدد وثقل ومجموع الذرات في تناغم ثبات فراغي محوري ثقالي ممثل لدرجات الاختلاف بناء على مراحل وحالات الثبات لوحدات مجموع الذرات حول ذرة عنصر ممثل. - عدد الإلكترونات الممثلة وحالات الازدواج والانفراد المزعومة ما هي إلا آلية حساب وطريقة تمثيل وتعامل بوحدات الكتلة الذرية العددية النسبية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - - - لا تستطيع تغيير نمط تفكير بعض البشر، ببساطة لأنهم كانوا كذلك، قبل أن يكونوا كذلك - - -
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

أخر الأخبار

بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي
بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي
Time منذ دقيقتين Views 1085
بن شرقي يوضح حقيقة علمه بمقلب رامز جلال
بن شرقي يوضح حقيقة علمه بمقلب رامز جلال
Time منذ 34 دقيقة Views 1872
بالفيديو..متهور كاد يدهس مصور التلفزيون في تبوك
بالفيديو..متهور كاد يدهس مصور التلفزيون في تبوك
Time منذ 39 دقيقة Views 1706
العثور على جثتي عاشقين *معلقتين بجذع شجرة
العثور على جثتي عاشقين *معلقتين بجذع شجرة
Time منذ 55 دقيقة Views 791
عبدالعزيز المريسل : الأخطاء التحكيمية للحكم المحلي مع الهلال أكثر
عبدالعزيز المريسل : الأخطاء التحكيمية للحكم المحلي مع الهلال أكثر
Time منذ ساعة Views 384
بالفيديو.. الابن الحقيقي لخاطفة الدمام يتبرأ من فعلة والدته ‎
بالفيديو.. الابن الحقيقي لخاطفة الدمام يتبرأ من فعلة والدته ‎
Time منذ ساعة Views 3018
" الصحة " ترسل طائرة خاصة لنقل طفلة من أبها للرياض
" الصحة " ترسل طائرة خاصة لنقل طفلة من أبها للرياض
Time منذ ساعتين Views 3026
بالصور..عبث بالمصاحف والأثاث بأحد مساجد الداير بني مالك
بالصور..عبث بالمصاحف والأثاث بأحد مساجد الداير بني مالك
Time منذ ساعتين Views 2553
إعلام أردوغان يعترف: " سلاطين العثمانيين حجوا إلى القبور بدلاً من البيت الحرام "
إعلام أردوغان يعترف: " سلاطين العثمانيين حجوا إلى القبور بدلاً من البيت الحرام "
Time منذ ساعتين Views 2409
مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية
مراسل سابق بـ «الجزيرة»: مصالح قطر مع إيران أهم من المهنية والموضوعية
Time منذ 3 ساعات Views 2724
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر
بندر الرزيحان : لو تم إلغاء هذا الدوري سيكون غير منصف لنادي الهلال والنصر
Time منذ 3 ساعات Views 530
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة
فهد المفيريج : النصر والاهلي رفضوا استمرار لجنة التوثيق لانها اظهرت فوارق كبيرة
Time منذ 3 ساعات Views 538
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه
حسين الغامدي : أستغرب انشغال الهلاليين بوصول النصر للعالميه
Time منذ 3 ساعات Views 573
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين
عبدالله عون : البطوله الاستثنائية أتعبت الهلاليين
Time منذ 3 ساعات Views 663
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد
عبدالعزيز المريسل : سعود كريري لم يوفق بكلامه بحق القادسية والاتحاد
Time منذ 3 ساعات Views 595
بالفيديو..موسى الخنيزي: «ودي أقابل مريم واسألها ليش سويتي فيا كذا»
بالفيديو..موسى الخنيزي: «ودي أقابل مريم واسألها ليش سويتي فيا كذا»
Time منذ 3 ساعات Views 3451
فتاة تطلب الطلاق بعد يوم من زفافها: «زوجي مدمن أفلام إباحية»
فتاة تطلب الطلاق بعد يوم من زفافها: «زوجي مدمن أفلام إباحية»
Time منذ 3 ساعات Views 3058
بالفيديو ..الدسيماني يكشف عدد مرات زواج خاطفة الدمام
بالفيديو ..الدسيماني يكشف عدد مرات زواج خاطفة الدمام
Time منذ 3 ساعات Views 3787
" التجارة " تكشف التزام 80% من المنشآت بالدفع الإلكتروني
" التجارة " تكشف التزام 80% من المنشآت بالدفع الإلكتروني
Time منذ 4 ساعات Views 2615
متحدث النيابة: الصحفي الكويتي المتصدر في قصة خاطفة الدمام مطلوب أمنيا (فيديو)
متحدث النيابة: الصحفي الكويتي المتصدر في قصة خاطفة الدمام مطلوب أمنيا (فيديو)
Time منذ 4 ساعات Views 8093