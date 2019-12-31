سمر المقرن : في 2019 تحققت لي الإنجازات والمكاسب والعلاقات الإنسانية

أميرة خالد(صدى):

أكدت الإعلامية سمر المقرن أن عام 2019 تحققت لها الإنجازات والمكاسب والعلاقات الإنسانية.

وقالت المقرن : لم تكن سنة 2019 عادية بالنسبة لي، من بدايتها إلى آخر يوم تحققت لي الانجازات والمكاسب على الصعيد الوطني والمهني والشخصي وكذلك ” العلاقات الإنسانية ” كما عم فيها الهدوء النفسي والسكينة.

أستقبل معكم #سنه_جديده_2020 لتكون أجمل وأجمل.

وأضافت : ” حصلت فيها من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على لقب سفيرة المسؤولية الإجتماعية، قدمت أعمال جديدة ومختلفة من الميدان ل كلام نواعم ومشاركاتي المشرقة في العديد من الفعاليات الثقافية والإنسانية.

وتابعت : انضمامي ل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4، واطلالتي عليكم في نجوم وسمر، والكثير الكثير على المستوى الشخصي، والحمدلله أن هذا يتحقق بفضل رضا رب العالمين وبركة رضا ودعاء الوالدين -أطال الله في عمرهما.