بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد يتحدث عن الإنجاز الرياضي للهلال خلال 2019
تحدث رئيس نادي الهلال سابقاً الأمير نواف بن سعد عن الإنجاز الرياضي العالمي للهلال خلال عام 2019، قائلا:”كمشجع هلالي بالتأكيد سعيد جدا لأني محب للهلال بفوزه في كل بطولة له”، لافتا:” من 2014: 2019 تأهل ثلاث مرات للنهائي ولكن سلبت منه البطولة بفعل فاعل في السابق”.
وقال رئيس نادي الهلال سابقا خلال اتصال هاتفي ببرنامج “معالي المواطن”:”قبل كل شيئ.. هناك دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ساهم بشكل كبير في تطور الرياضة بالمملكة”.
وتابع:” يحسب التطور الكبير للهلال لما نراه في المجال الرياضي للإدارة الحالية ولكي نكون منصفين فإن تألق الهلال مؤخرا يحسب للإدارة الحالية”.
رئيس نادي الهلال سابقاً الأمير نواف بن سعد يتحدث لـ #معالي_المواطن حول الإنجاز الرياضي العالمي للهلال خلال العام 2019#حصاد_2019_معالي_المواطن #معالي_المواطن
#mbc1 pic.twitter.com/FnLyLuNFRZ
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 31, 2019
المليليح[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 39 دقيقة
اهم شي رحتوا القارات في كأس العالم هههههههههههه