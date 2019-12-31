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بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد يتحدث عن الإنجاز الرياضي للهلال خلال 2019

بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد يتحدث عن الإنجاز الرياضي للهلال خلال 2019
ماجد محمد(صدى):

تحدث رئيس نادي الهلال سابقاً الأمير نواف بن سعد عن الإنجاز الرياضي العالمي للهلال خلال عام 2019، قائلا:”كمشجع هلالي بالتأكيد سعيد جدا لأني محب للهلال بفوزه في كل بطولة له”، لافتا:” من 2014: 2019 تأهل ثلاث مرات للنهائي ولكن سلبت منه البطولة بفعل فاعل في السابق”.

وقال رئيس نادي الهلال سابقا خلال اتصال هاتفي ببرنامج “معالي المواطن”:”قبل كل شيئ.. هناك دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ساهم بشكل كبير في  تطور الرياضة بالمملكة”.

وتابع:” يحسب التطور الكبير للهلال لما نراه في المجال الرياضي للإدارة الحالية ولكي نكون منصفين فإن تألق الهلال مؤخرا يحسب للإدارة الحالية”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 39 دقيقة

اهم شي رحتوا القارات في كأس العالم هههههههههههه

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