بالفيديو .. هند القحطاني متفاخرة: «متابعيني أكثر من سكان بعض دول الخليج»

واشنطن(صدى):

تفاخرت المواطنة ” هند القحطاني” المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية بتخطى متابعينها على ” سناب شات ” أكثر من مليوني متابع.

وقالت القحطاني خلال مقطع متداول إن عدد متابعينها رقم يعتبر أكبر من تعداد بعض دول الخليج.

وكانت القحطاني حريصة دائما علي التباهي بعدد المشاهدات التي حققها متابعيها على حسابها الخاص، على موقع سناب شات، والذي حقق رقم ضخم على مؤخرا، حيث تخطى حاجز الـ20 مليون و600 ألف مشاهدة، بينما بلغت عدد المشاهدات خلال شهر حوالي 42 مليون و 600 ألف مشاهدة.