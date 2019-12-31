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بالفيديو.. أسباب تفاوت أسعار قطع غيار السيارات بين الوكيل والصانع

بالفيديو.. أسباب تفاوت أسعار قطع غيار السيارات بين الوكيل والصانع
علي القحطاني(صدى):

أوضح فلاح الجربا مالك فريق سباق سيارات، أسباب تفاوت أسعار قطع غيار السيارات بين الوكيل والصانع.

وقال فلاح خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : نعاني تفاوت ضخم بين سعر قطعة الغيار عند الوكيل، ومثيلتها عبر الانترنت، والمشكلة الأكبر عدم قدرة المستهلك على التفريق بين القطعة الأصلية والمقلدة.

وأضاف : أفضل عند الشراء من الإنترنت التعامل مع المواقع المعتمدة من أحد الشركات المعروفة لضمان أن القطع التي يبيعها أصلية.

وتابع : الوكيل هو بالنهاية تاجر، دائما لديه المبررات للأسعار المبالغ فيها، وإذا لم تجتمع الجهات الرسمية على طاولة واحدة وتجبره بالبيع بسعر معين فلن يلتزم.


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