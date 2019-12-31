بالفيديو.. أسباب تفاوت أسعار قطع غيار السيارات بين الوكيل والصانع
أوضح فلاح الجربا مالك فريق سباق سيارات، أسباب تفاوت أسعار قطع غيار السيارات بين الوكيل والصانع.
وقال فلاح خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : نعاني تفاوت ضخم بين سعر قطعة الغيار عند الوكيل، ومثيلتها عبر الانترنت، والمشكلة الأكبر عدم قدرة المستهلك على التفريق بين القطعة الأصلية والمقلدة.
وأضاف : أفضل عند الشراء من الإنترنت التعامل مع المواقع المعتمدة من أحد الشركات المعروفة لضمان أن القطع التي يبيعها أصلية.
وتابع : الوكيل هو بالنهاية تاجر، دائما لديه المبررات للأسعار المبالغ فيها، وإذا لم تجتمع الجهات الرسمية على طاولة واحدة وتجبره بالبيع بسعر معين فلن يلتزم.
قطع غيار السيارات.. تفاوت رهيب في الأسعار بين الوكيل والصانع.. من السبب؟https://t.co/NyBYm5saGP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 31, 2019
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