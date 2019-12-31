بالفيديو.. الكلباني يهاجم المحتفلين برأس السنة الميلادية « و يقولوا هابي نيو يير »

علي القحطاني(صدى):

انتقد إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، المحتفلين برأس السنة الميلادية، قائلا:” الليلة كثيرين بيقولوا هابي نيو يير سنة سعيدة.. إلى أي حد وصلنا للتقليد والانقياد في إشارة منه للتشبه بالغرب”.

وواصل الكلباني خلال مقطع متداول هجومه على المحتفلين برأس السنة الميلادية، قائلا:” وش الفرق بين اليوم وبكره اليوم 2019 وبكره 2020 ما ندري فيه أحداث جيدة بالسنة الجديدة أم لا فما سبب التهنئة”.

ووجه الكلباني سؤالا للمحتفلين، قائلا:” نقص من عمرك سنة كاملة وش المستند إن السنة الجاية غير اللي قبلها وش اللي استفدناه لا شئ لا جديد”.

وأثار الكلباني جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض بشأن الاحتفال بالكريسماس، وقال مغرد:” قلة الوازع الديني سبب والجهل بأصول الدين وكلام الله ورسوله سبب أقوى! والتقليد الأعمى والاحتفال كارثه عظمى”.

ورأي مغرد آخر:” لا مانع شرعي من أن أتمنى لك عام جديد مليء بالسعادة و الفرح و بعيد عن الأحزان.. و ولا مانع شرعي من أن يحتفل الناس ببداية العام الميلادي أو الهجري كنوع من التغيير و قتل رتابة الحياة”.

وعلى صعيد آخر، اعتبر مغرد ثالث أن التقليد الأعمى هو سبب إنجراف أبناء وبنات المسلمين خلف تلك التقاليد التي لا أصل لها لي الإسلام ومن البدع.