«العبيكان» يكشف عن أثر التحول الرقمي في تسريع الأعمال الحكومية والتجارية

سعيد العجل(صدى):

استضاف ” منتدى العُمري الثقافي ” المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، ” الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار ” ،في لقاء بعنوان:(التحول الرقمي وأثره على التنافس والابتكار).

وقد افتتح ” العبيكانُ ” اللقاءَ بالحديث عن مصطلحات (الرَّقْمَنْة)، و(الأتممة)، وأكَّدَ على أن التنافس هو المحرك الرئيس للإبداع والابتكار والحركة العلمية والتطبيقية في علم المعلومات، كما السفنُ عند الهولنديين، والمحركُ البخاري عند البريطانيين، والكهرباءُ والحوسبةُ عند الأمريكان، كما تحدث عن تفوق الصين في تقنية الجيل الخامس للاتصالات، وما سببه من فزعٍ لدى الأمريكان لما يترتب عليه من تداعيات سياسية.

وألقى المهندس عبدالله العبيكان الضوءَ على مصطلح ” المنصات “، تلك التي تقودها الشركات الأمريكية، وما تمثله من قوة دفع ضخمة وعملاقة للاقتصاد الأمريكي، موضحاً أن هناك خمس منصات عملاقة في العالم تُشكِّل قيمتها (أربعة تريليونات دولار)، وخلال العشرين عامًا المنصرمة انخفضت تكلفة التقنية بشكل كبير ومتسارع!، كما تحدث عن قانون (مورو Moore`s Law)، حيث قرر (مورو جوردن) في عام (1965م) أن التقنية ستتضاعف قوتها كل (18 شهرًا).

وتطرق المهندس العبيكان ــ في معرض حديثه عن التحول الرقمي ــ إلى أثر القفزة الهائلة في مجال تقنية المعلومات و(الرقمنة) على المؤسسات والشركات، والمستهلكين، وكذا المجال التجاري والصناعي، وتقدم العديد من المؤسسات السعودية حكومية وخاصة في هذا المجال.

وألقى الضوءَ على آلية خلق القيمة الاقتصادية في رحلة التحول الرقمي، وماهية العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمسؤولية الأخلاقية ،مسيراً إلى أن الوصولُ للعملاء وإدارةُ النمو السريع تحدٍ كبيرٌ لمنتجي المعرفة.

وفي نهاية اللقاء، أجاب العبيكان على تساؤلات وتعليقات الحضور، وبالذات من أهل التخصص في التقنية والمعلوماتية.