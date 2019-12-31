بالفيديو.. الشخير أثناء الحمل يكون ضار بصحة الطفل

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميشيغان أن الشخير فى أثناء الحمل يمكن أن يكون ضارا بصحة طفلك الجديد.

وتمت الدراسة على 1673 امرأة خلال الثلث الأول من الحمل، وكشفت النتائج عن أن الأمهات اللاتي كُن يشخرن لأكثر من ثلاث ليالٍ في الأسبوع، كانت لديهن مخاطر ولادة أطفال صغار في الحجم. ويرجع الشخير فى أثناء الحمل

وكشفت النتائج عن أن الأمهات اللاتي كُن يشخرن لأكثر من ثلاث ليالٍ في الأسبوع، كانت لديهن مخاطر ولادة أطفال صغار في الحجم. ويرجع الشخير فى أثناء الحمل إلى زيادة الوزن، وعدم التوازن الهرموني واحتباس السوائل.

وذكرت الدراسة أن عند النساء غير الحوامل، فيمكن أن يسبب الشخير التهابًا يضر بجهاز القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كثيرة، فإن الشخير يسبب التهابًا يغير الأوعية الدموية التي تذهب إلى المشيمة، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم والمواد الغذائية التي تصل إلى الطفل، فينتج عنه نمو أقل.