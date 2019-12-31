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بالفيديو.. تفاصيل مثيرة عن المعلم المتهم بالإساءة للذات الإلهية في الباحة 

بالفيديو.. تفاصيل مثيرة عن المعلم المتهم بالإساءة للذات الإلهية في الباحة 
علي القحطاني(صدى):

قال محمد بن هضبان المتحدث الرسمي لتعليم الباحة إن المعلم المتهم بالإساءة للذات الإلهية ليست لديه أي مخالفات سابقا من هذا النوع.

وأضاف هضبان خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يا هلا ” المذاع على قناة “روتانا خليجية”:”لدينا في الميدان التعليمي خط أحمر مقدس لا نسمح لأحد بتجاوزه”..

ولفت هضبان:” حرير محضر بإبعاد عن الميدان التعليمي واتخذت الجهات التعليمية احتياطاتها اللازمة حتي يتم  البت في الواقعة من قبل الجهات الأمنية”.

وتابع:” منذ 3 سنوات صدر من هذا المعلم  بعض الممارسات كالتراشق اللفظي مع بعض الزملاء في المدرسة وتم التعامل مع الواقعة بمهنية عالية”.


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