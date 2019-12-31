بالفيديو.. تفاصيل مثيرة عن المعلم المتهم بالإساءة للذات الإلهية في الباحة
قال محمد بن هضبان المتحدث الرسمي لتعليم الباحة إن المعلم المتهم بالإساءة للذات الإلهية ليست لديه أي مخالفات سابقا من هذا النوع.
وأضاف هضبان خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يا هلا ” المذاع على قناة “روتانا خليجية”:”لدينا في الميدان التعليمي خط أحمر مقدس لا نسمح لأحد بتجاوزه”..
ولفت هضبان:” حرير محضر بإبعاد عن الميدان التعليمي واتخذت الجهات التعليمية احتياطاتها اللازمة حتي يتم البت في الواقعة من قبل الجهات الأمنية”.
وتابع:” منذ 3 سنوات صدر من هذا المعلم بعض الممارسات كالتراشق اللفظي مع بعض الزملاء في المدرسة وتم التعامل مع الواقعة بمهنية عالية”.
أ. محمد بن هضبان المتحدث الرسمي لتعليم الباحة:
المعلم المتهم بالإساءة للذات الإلهية ليست لديه أي مخالفات سابقا من هذا النوع، ولدينا في الميدان التعليمي خط أحمر مقدس لا نسمح لأحد بتجاوزه..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/JeIK2dhqbx
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 31, 2019
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