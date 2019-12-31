طريقة التخلص من رائحة القدمين الكريهة باستخدام الجنزبيل

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الزنجبيل من أهم الأعشاب المفيدة للجسم بشكل عام، نظرًا لما يحتويه من خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا الضارة.

وينصح الخبراء بوضع قطعة متوسطة مع كمية من الماء على النار لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ويتميز الجنزبيل بمنع صدور الرائحة الكريهة من الجسم خاصة القدمين.

ويتم استخدام الجنزبيل بعدما يبرد الماء بتدليك القدمين، ويفضل فعل ذلك الأمر في المساء قبل النوم مباشرة.

كما يمكن الاستفادة من الجنزبيل بوضع القليل منه في الجوارب لمنعها من التعرق وذلك بعد وضع القدمين في وعاء ماء لمدة 15 دقيقة.

ويمكن التخلص من رائحة القدمين بسهولة وفي مدة قصيرة إذا تم تطبيق تلك الطريقة يوميًا أو مرة كل يومين.