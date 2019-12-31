بالفيديو.. جمعية حقوق الإنسان : لدينا شكاوي عن تضرر النساء والأطفال بسبب وقف خدمات عائلهم

عادل الحربي(صدى):

أكد خالد الفاخري الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الجمعية وردتها الكثير من الشكاوي عن تضرر النساء والأطفال بسبب وقف خدمات عائلهم.

وقال الفاخري خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : ننطالب الجهات الحكومية بعدم التوسع في وقف الخدمات إلا في أضيق الحدود.

في حين قال مفرح الشقيقي : النقطة التي أرجوها في موضوع وقف الخدمات هي التفريق بين المتعثر الذي لا حول له ولا قوة، والمماطل الذي يملك الحلول لكن لا يقدمها.. مساواة الاثنين في العقوبة يصنع مشكلة أكبر ولا يوصل لحلول.