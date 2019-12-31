حساب المواطن يوضح طريقة تغيير الحالة الوظيفية

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تغيير الحالة الوظيفية للمستفيد حال انتقاله للعمل بالقطاع الخاص؛ وذلك لضمان دقة بيانات المستفيد.

وجاء ذلك ردًا من برنامج حساب المواطن على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وقال البرنامج : على المستفيد الدخول للبوابة الإلكترونية للبرنامج في حالة تغيير وظيفته، وذلك لتحديث البيانات، باختيار أيقونة تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل، وتغيير الحالة الوظيفية إلى موظف قطاع خاص واختيار نوع الدخل راتب شهري ومصدر الدخل مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم الضغط على أيقونة حفظ.