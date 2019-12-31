بالصور.. موقع عالمي يشيد بالهلال بعد مهرجان الأهداف أمام العدالة

ماجد محمد(صدى):

أشاد موقع “besoccer” العالمي بنادي الهلال بعد الفوز الساحق على العدالة 7 ، 0، في مباراة مؤجلة ببطولة دوري المحترفين.

وأشار الموقع: “في مهرجان أهداف الهلال أمام العدالة.. ظهر لاعبوا الهلال كأبطال آسيا واحتفلوا بسبعة أهداف في شباك العدالة بعد المشاركة في مونديال الأندية”.

ولفت: “بعد 15 دقيقة من المباراة، افتتح نواف العابد التسجيل بعد مساعدة جيوفينكو. بعد 13 دقيقة ، بدأ جوميز مهرجانه مع الهدف الأول من روايته، مرة أخرى ، بعد تمريرة النملة الذرية جيوفينكو. كان جيوفينكو نفسه مسؤولاً عن جعل النتيجة 3-0 في الدقيقة 34 بتسديدة قوية.. وكان لازال لديه وقت لرؤية هدف جوميز الثاني بعد خمس دقائق”.

وتابع: “أكمل الفرنسي جوميز أهدافه في الشوط الثاني وسجل الهاتريك ثم جاء هدفين من صالح الشهري وأندريه كاريلو لجعل النتيجة النهائية 7 ـ 0”.