بالصور.. موقع عالمي يشيد بالهلال بعد مهرجان الأهداف أمام العدالة
أشاد موقع “besoccer” العالمي بنادي الهلال بعد الفوز الساحق على العدالة 7 ، 0، في مباراة مؤجلة ببطولة دوري المحترفين.
وأشار الموقع: “في مهرجان أهداف الهلال أمام العدالة.. ظهر لاعبوا الهلال كأبطال آسيا واحتفلوا بسبعة أهداف في شباك العدالة بعد المشاركة في مونديال الأندية”.
ولفت: “بعد 15 دقيقة من المباراة، افتتح نواف العابد التسجيل بعد مساعدة جيوفينكو. بعد 13 دقيقة ، بدأ جوميز مهرجانه مع الهدف الأول من روايته، مرة أخرى ، بعد تمريرة النملة الذرية جيوفينكو. كان جيوفينكو نفسه مسؤولاً عن جعل النتيجة 3-0 في الدقيقة 34 بتسديدة قوية.. وكان لازال لديه وقت لرؤية هدف جوميز الثاني بعد خمس دقائق”.
وتابع: “أكمل الفرنسي جوميز أهدافه في الشوط الثاني وسجل الهاتريك ثم جاء هدفين من صالح الشهري وأندريه كاريلو لجعل النتيجة النهائية 7 ـ 0”.
المليليح[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 7 دقائق
طيب الموقع العالمي هذا يعرف العداله ويعرف مستواه ويعرف انه شارك في الدوري السعودي قبل كذا او كأس الملك ويعرف انه طلع من الدرجه الثانيه وهل للموقع للعالمي رسمي ولا ابو أربعه 😉
وبرضة راح تبقوا في الشبك 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅