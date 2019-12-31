«العمل» تتيح خدمة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن خدمة جديدة تتيح تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل.

ويأتي ذلك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات التمكين المقدمة والمتمثلة في التوظيف والتدريب والتأهيل.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين.

ويمكن لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي إتمام عملية تحديث بياناتهم عبر الرابط التالي:هنـــــــــا.