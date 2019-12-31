أمير الحدود الشمالية يدشن الفريق الكشفي النسائي للكلية التقنية للبنات عرعر 

نايف السالم(صدى):

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, “الفريق الكشفي النسائي للكلية التقنية للبنات بعرعر”.

وسلم سموه الوسام للقائدات الكشفيات، والذي انطلق من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بحضور مديرها المهندس محمد الحربي، يرافقه الفريق الكشفي النسائي للكلية التقنية للبنات بعرعر.

وبارك سموه خلال الاستقبال انطلاق أعمال الفريق الكشفي النسائي في المنطقة، مؤكدا أهمية العمل الكشفي في دعم العمل التطوعي والإنساني، وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية، وتقديم الخدمات التطوعية المجتمعية.

وشدد على أهمية تهيئة الطاقات البشرية في الكلية ليعملوا بشكل تكاملي لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية, ومشيدًا سموه بدور المرأة في الأعمال التطوعية وما تقدمه من جهود موفقة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ووجه سموه بالتنسيق والتعاون والتكامل مع جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم بالمنطقة لرفع وتيرة الأنشطة الكشفية النسائية بالمنطقة وتعزيز مساهمة الفرق الكشفية في كافة مجالات التطوع ذات الصلة، منوها بما توليه القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.