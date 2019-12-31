حارس برشلونة يرفض الخضوع لعملية جراحية بعد إصابته في الركبة اليمنى

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إسبانية عن رفض حارس مرمى برشلونة، الألماني تير شتيغن، الخضوع لعملية جراحية، بعد إصابته في أوتار الركبة اليمنى.

وذكرت التقارير أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحارس البالغ 27 عاما لهذه الإصابة بالتحديد، مع ذلك يصر على التعافي بالعلاج الطبيعي، وذلك لتفادي الابتعاد عن الملاعب لمدة لن تقل بأي حال عن شهرين ونصف.

في حين أعلن موقع النادي الكتالوني الرسمي خروج حارسه الألماني من تشكيلة الفريق لمدة غير محددة، وذلك لإمكانية خضوعه لعملية جراحية.

وأشارت التقارير إلى أن الحارس الألماني يعلم أن ابتعاده سيقلص فرصه في تحقيق رغبته بالمشاركة مع منتخب بلاده في اليورو، ويرى أن التوقيت المثالي للخضوع للعملية الجراحية، بعد انتهاء الموسم الجاري، ليقتصر غيابه على بداية الموسم الجديد فقط.