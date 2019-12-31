الكشف عن الأطراف المعنية في الدعوى الإدارية

فهد القزيز(صدى):

كشفت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم عن الأطراف المعنية في الدعوى الإدارية.

وتنص الفقرة الثانية من المادة السادسة علي إبلاغ- الجهة المدعى عليها- كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى، وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما.

ولفتت الوثيقة: ” لكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية بحسب الحال أن ترسل وجهة نظرها إلي المحكمة الإدارية أو أن تطلب الإشتراك في المرافعة وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف “.

وشددت الوثيقة على إبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بالدعاوي التي تم تحديدها بالتنسيق معهما دون غيرها.