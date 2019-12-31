نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، ازدحام في حركة جسر الملك فهد للمسافرين إلى البحرين الآن.

ويذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد دشنت خدمة حجز مواعيد الشاحنات بجسر الملك فهد، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم حركة نقل البضائع بكل يسر وفي وقت قصير، مؤكدة أن الخدمة ستساهم في تحفيز التشغيل بمنفذ جسر الملك فهد بالسعة الكاملة على مدار اليوم.

كما ستؤدي إلى تسريع عمليات دخول وخروج الشاحنات، وتزيد الكفاءة التشغيلية بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا.