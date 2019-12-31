باحث فلكي: خسوفان وكسوف جزئي على المملكة في 2020

علي القحطاني(صدى):

كشف الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن عدة ظواهر فلكية تشهدها الأرض خلال العام الجديد 2020.

وأوضح «هندي» أن الأرض تشهد خلال عام 2020 عددًا من ظواهر الكسوف والخسوف للشمس والقمر على عدد من المناطق، منهم أربعة خسوفات للقمر من النوع «خسوف شبه الظل»، وكسوفان للشمس أحدهما حلقي والآخر كلي.

وأشار إلى أن المملكة والدول العربية ستشهد اثنين من خسوفات القمر والتي يطلق عليها «الخسوفات الكاذبة»؛ نظرًا لأنه يشبه الظل الذي تصعب ملاحظته من العامة، لافتًا إلى أن لا تشرع له الصلاة؛ لدخول القمر في منطقة شبه الظل للأرض وليس الظل الفعلي ما يجعل التأثير على القمر خفوتًا في إضاءته بنسبة 10% فقط.

وأضاف أنه سُمي بـ«الخسوف الكاذب» لأن الناس كانوا يكذّبون الفلكيين عند حدوثه ولا يلاحظونه، لافتًا إلى أن الخسوف القمري الأول في يوم الجمعة 10 يناير 2020، والثاني يوم الجمعة في 5 يونيو.

كما أكد «هندي» أنه في 21 يونيو ستشهد المملكة كسوف جزئي تختلف مدته ونسبته حسب بُعد المقر عن مسار ظل القمر، فيما سيكون هذا الكسوف حلقي على وسط إفريقيا واليمن وسلطنة عمان ووسط وشرق آسيا.