أمانة جدة تتلف 40 كيلو من اللحوم والأسماك الفاسدة بإحدى الهايبرات الكبرى

حسن الزهراني(صدى):

تم إتلاف 40 كيلو غرامًا من اللحوم والأسماك الفاسدة بإحدى ” الهايبرات ” الكبرى بجدة من قبل إدارة رقابة الأسواق بأمانة محافظة جدة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء.

كما تم رصد جملة من المخالفات المتنوعة بالهايبر منها عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة لتدني مستوى النظافة، وكذلك سوء تخزين المواد الغذائية.

وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشأة المخالفة وجهود الأمانة جارية ومستمرة في هذا الشأن.