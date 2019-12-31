الصائغ يدعو لاعبي الأهلي لتجاوز خسارتهم الماضية أمام الشباب في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

دعا أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لاستعادة توازنهم سريعاً وتجاوز خسارتهم الماضية أمام الشباب في الدوري، والعودة إلى الانتصارات بدءاً من مواجهة الفيحاء في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الخميس المقبل.

وطالب الصائغ لاعبي الفريق خلال اجتماعه بهم، اليوم الثلاثاء، بتلافي الأخطاء التي وقعوا فيها أمام الشباب ونتجت عنها خسارتهم 3 نقاط في مشوار الفريق بدوري كأس محمد بن بن سلمان للمحترفين.

وأوضح الصائغ:” لابد من تحقيق التأهل إلى دور الثمانية في كأس الملك وتقديم المستويات المتميزة”، لافتا:” الشعور بالمسؤولية وروح الانتصار كانت كلمة السر في العديد من الانتصارات”.

ويجهز الأهلي لمواجهة الفيحاء، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد خسارته، مباراته الأخيرة أمام الشباب بهدف بلا رد في الرياض ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.