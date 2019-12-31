بسبب فتاة.. شاب يستعين بصديقه لقتل شقيقه

القاهرة(صدى):

أقدم شخص من جنسية أجنبية وآخر مصري الجنسية على قتل شقيق الأول؛ بسبب سرقة المجني عليه هاتف المتهم الأول، إذ تم العثور على جثته مقتولًا في شقتهما.

وأصدرت نيابة حوداث شرق القاهرة الكلية، قرارها بإحالة شخص يحمل أحد الجنسيات الاجنبية واخر للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعد ثبوت تورطهما في التخلص من شقيق الأول بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإلقاء جثته من الطابق الخامس بأحد المنازل في المرج بالقاهرة.

وتعود الواقعة إلى سرقة المجني عليه صاحب الـ25 عامًا، الهاتف المحمول الخاص لشقيقه «ك.م» 23 سنة؛ للحصول على صور ورقم شخصي لفتاة، ما دفع الأخير للاستعانة بصديقه «م.أ» 22 سنة للتخلص من شقيقه.

وعثرت الأجهزة الأمنية المصرية على حثة الشاب مقتولًا في شقته، وبالتحريات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في عملية القتل، وبمواجهته اعتراف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمحتوى عليه شقيقه بسبب خلافات بينهما.