«الصحة» توضح سبب قطع المياه بمستشفى الملك فهد

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، سبب انقطاع المياه في مستشفى الملك فهد العام أمس الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، “إنه في تمام التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة من مساء الاثنين الموافق 4/5/1441 هـ، حصل انكسار في خط المياه الرئيسي، وكإجراء احترازي في مثل هذه الحالات تم إغلاق المياه عن مبنى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنويه وجرى إصلاح الخلل خلال مدة لم تتجاوز ثلاث ساعات”.

وأضاف البيان: “وأما فيما يتعلق بسقوط المريض شفاه الله، فقد كان حادث عرضيا متزامنا مع فترة انقطاع المياه، حيث سقط داخل دورة المياه أثناء تواجده فيها، وعلى الفور تم تقديم الإجراءات الإسعافية الطبية اللازمة له في حينه”.

وأنهى البيان بأن المرضى والمستفيدين من خدمات المرافق الصحية بخير، وسيتم التحقق من جودة وسلامة الإجراءات وفق المعايير المتبعة في هذه الأحداث.