اوبريت «عروس التهايم» بصوت الفنان صالح خيري في افتتاح مهرجان المجاردة (شتانا غير)

محمد بن طحيطح(صدى):

بدعم وتوجيه محافظ المجاردة الاستاذ سعيد بن علي بن دلبوح تم الانتهاء من العمل الفني الخاص بحفل افتتاح مهرجان المجاردة ١٤٤١ هـ

” شتانا غير” والذي يتضمن أوبريت.

“عروس التهايم” كتب كلماته الشاعر الحفظي الشهري وأداء وألحان الفنان المميز صالح خيري ، وتم التسجيل في استيديو الفنان محمد عبده

حيث سيقدَّم في حفل الافتتاح على مسرح شارع الفن ، يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٥/٨ه ، وبرفقة فرقة سيوف محافظة المجاردة الشعبية بقيادة الأستاذ مغرم العمري ،وقد تم التعاقد مع قناة الوسام الفضائية لنقل الحفل ومؤسسة فنون تهامة للاخراج الصوتي والمرئي ومؤسسة عالم ايفنتك للاخراج المسرحي وعروض الضوء ويصاحب الأوبريت عرضاً مميزاً للألعاب النارية .