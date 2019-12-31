النصر يسعى للتعاقد مع منصور الحربي في الميركاتو الشتوي 

نواف السالم(صدى):

اقترب نادي النصر، من التعاقد مع لاعب نادي الاتحاد منصور الحربي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوفه بقوة في محاولة للحفاظ على لقبه كبطل لأغلى نسخة في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى المنافسة على دوري أبطال آسيا.

وتفصيلا، تلقت إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، اتصالًا من أحد شرفيي النادي، ليعرض خدمات لاعب نادي الاتحاد منصور الحربي، لتدعيم صفوف الفريق الأول في الميركاتو الشتوي.

وعرض عضو الشرف، منصور الحربي الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر على إدارة النصر، يأتي بعدما عبر اللاعب عن رغبته في مغادرة الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.